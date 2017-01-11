​Выхожу один я на дорогу… // ИНФОГРАФИКА

Аномальные морозы в Сургуте подняли вопрос передвижения по улицам — мы поинтересовались у аудитории портала, как она добирается из точки А в точку Б по минус 40 — минус 50. Оказалось, что пятая часть всех проголосовавших, как ни в чем не бывало, ходит пешком (некоторые еще и находят возможность поесть мороженое, расположившись на качелях).

Большинство, впрочем, не столь морозоустойчиво — люди пользуются и своими автомобилями, и такси, и общественным транспортом, причем доля последнего в данном случае вырастает. Пятая часть поступает, возможно, мудрее всех — просто не выходит из дома.

Притом, что Сургут — один из самых автомобилизированных городов страны, в морозы дороги пусты: многие не могут завести своих железных коней, которые создавались в Японии, Южной Корее, Китае, Германии и других странах явно не для поездок по экстремальным холодам. Те же, кто все-таки выезжает на дорогу на собственном транспорте, временами подвозят менее удачливых сургутян: чуть больше половины читателей siapress.ru, принявших участие в нашем опросе, ответили, что, так или иначе это делают.