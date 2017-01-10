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​Рубль окреп // АУДИО, ТЕКСТ

Общая картина на рынке акций — в выпуске новостей из мира экономики и финансов

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Фото: sia.ru
Фото: sia.ru

Добрый день, уважаемые инвесторы!

Я Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с siapress.ru продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей.

Новый 2017 год продолжил позитивный задел конца минувшего года, да еще как – российский рубль окреп до отметок ниже 60 за доллар. Чем вызван и сколько продлится этот тренд, какие предстоящие события могут повлиять на настроения инвесторов сильнее всего и как грамотно распределять накопления по валютам? Об этом сегодня мы и будем говорить в первом выпуске в новом 2017 году!

Общая картина говорит о сохранении позитивных настроений, вызванных прежде всего благоприятной для нашего рынка динамикой в нефти. Индекс ММВБ от новых максимумов отделяет сильная зона сопротивления вблизи 2300 пунктов, нижней границей текущего тренда выступает широкий диапазон 2140-2170 пунктов. То есть общая картина на нашем рынке довольно стабильная и по-прежнему «смотрит» в положительную сторону.

Что касается укрепления рубля, то и здесь главный фактор – это цены на нефть, которые находятся вблизи 18-месячных максимумов

в ожидании реализации ОПЕК и другими нефтедобывающими странами соглашения о сокращении добычи сырья. Кроме того, в преддверии официальной передачи власти в США новоизбранному президенту доллар неуверенно себя чувствует, немного ослабевая относительно других мировых валют.

На мой взгляд, поддержку российским активам в той или иной степени оказывают витающие в воздухе ожидания балансировки геополитической ситуации по линии Москва-Вашингтон.

Из событий, способных оказать влияние на динамику мировых индексов и российских, в частности, выделим запланированную на 11 января первую пресс-конференцию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Участники торгов будут внимательно следить за его комментариями насчет экономической политики, фискальных стимулов и мер по протекционизму. Кроме того, не стоит упускать из виду данные по запасам нефти и количеству обращений за пособиями по безработице в США.

После этого, в пятницу, 13 января, состоится встреча комиссии по мониторингу за сокращением мировой добычи нефти. И хотя никаких сенсаций не предполагается,

для рубля тема соблюдения «нефтяного пакта» остается одной из ключевых.

Инвесторы оптимистично оценивают шансы реализации договоренностей и будут внимательно следить за их реализацией.

В случае резких валютных колебаний не следует паниковать, бежать за толпой. У покупки валюты должна быть цель. К примеру, вы хотите защититься от последствий резких валютных колебаний. Тогда Вам нужно грамотно распределить сбережения между валютами. Не менее 50% нужно хранить в той валюте, в которой вы в основном тратите, то есть в рублях. Остальное разумно хранить в валюте, в текущей ситуации, учитывая слабость еврозоны – в долларах США. Такой расклад уменьшит риск финансовых потерь, это классическая диверсификация.

Однако валюту нужно покупать с умом, то есть с наименьшими издержками. Как это сделать? Еще 5 лет назад физическим и юридическим лицам законодательно разрешили приобретать валюту на бирже. Услуга по прямому доступу к валютной секции ММВБ быстро стала популярной.

Мы в числе первых на рынке предложили клиентам покупать и продавать валюту на бирже по курсу, на основе которого формируется официальный курс Банка России. Комиссии за конвертацию составляют сотые доли процента. Купив валюту, ее можно тут же перевести на личный банковский счет. Кроме того покупка долларов и евро на ММВБ – это не только выгодно, но и безопасно – каждая сделка на валютном рынке регистрируется и проводится по правилам, согласованным с Центробанком.

Те, кому интересно узнать подробнее о преимуществах биржевой купли-продажи валюты и других возможностях сберечь и грамотно инвестировать накопления в кризисной ситуации, могут записаться к нам на бесплатную консультацию и составление персонального финансового плана.


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Сегодня в 15:05, просмотров: 112, комментариев: 0


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​Рубль окреп // АУДИО, ТЕКСТ
Общая картина на рынке акций — в выпуске новостей из мира экономики и финансов
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