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​Не ваше, вот и беситесь

Не забудьте выключить телевизор…

Больше 96 тысяч человек подписали обращение к Константину Эрнсту с просьбой улучшить качество новогодних шоу. Это — капля в море от аудитории Первого канала, поэтому я думаю, что Эрнст ее даже не читал. Зато недовольным российским телевидением уже ответил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин: «У ведомства нет претензий к качеству новогоднего телеэфира. Принятия каких-либо профилактических мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть».

Почему-то, прочитав этот ответ, мне сразу вспомнилась фотография некрасивой девочки с усами и лишним весом с подписью: «Не твоя, вот и бесишься». То, что выпускают в эфир федеральные каналы, уже давно вызывает такое ноющее чувство стыда. Даже то успешное, что было, уже давно стало пошлым. И просто изжило себя.

Представляете, шоу Ильи Авербуха уже выходит в эфир десять лет. За это время на коньки поставили, кажется, всех звезд и полузвезд.

Я не удивлюсь, если оно просуществует еще лет десять. И ставить его будет все тот же режиссер. Который ставит вообще все на Первом канале.

Но шоу выходного дня еще, наверное, хоть как-то можно смотреть. В федеральном эфире днем выходит такое мракобесие, от которого... Если это смотреть, то ощущение, что все время пенопластом водят по стеклу. Например, программа, которая должна быть про любовь. Ведущие хорошие... Но я не советую смотреть. Я смотрела несколько эфиров, некоторые без звука, но не суть. Типичный герой там — это, например, неухоженная женщина, у которой есть дети от трех разных мужей. И она живет с очередным мужем, который пьет и бьет всех ее детей. И ее. Еще есть свекровь, которая говорит, что пьет не ее сын, а невестка его спаивает, потому что она — сама алкашка. А свекровь сама не пьет. Только по средам, пятницам, воскресеньям и очень редко — по понедельникам, вторникам и четвергам. По субботам не пьет, потому что после пятницы может позволить себе только бутылку пива. А отец невестки живет в деревне. Бомжует там уже пять лет, потому что дочь его не признает. И выгнала из квартиры. И сейчас его позвали. Весь эфир они орут, эфир прерывается, показывают их грязные жилища, там они тоже орут. А в конце выясняется, что они на самом деле все друг друга любят. Потому, что шоу про любовь. Я, может, не все запомнила. И пересказала сразу две передачи. Потому что герои обычно очень похожи, и один выпуск от другого не отличается почти. Но суть, поверьте, передана верно.

И, что интересно, на этом же канале выходит несколько подобных шоу.

Зачем в федеральном эфире все время показывать маргиналов, для меня загадка.

Те, кто делают эти шоу, чего хотят? Показать зрителям им подобных? Ну как бы нет. Не все граждане в стране у нас катятся по наклонной. Повысить самооценку телезрителям: «У вас муж по пятница закладывает, а этот вообще всю семью лупит»? Ну, может быть. Но ощущение, что телеработники просто не хотят суетиться и, как в Средние века, продолжают зарабатывать на бесконечном параде уродов.

Есть еще выпуски новостей и дискуссионные передачи. Они выходят просто для пропаганды. И, если их смотреть, то ты чувствуешь, как твою черепушку пытаются проломить алюминиевой ложкой, чтобы вынуть мозг. Так просты и прозрачны приемы. И недоумеваешь, неужели им правда с кем-то этот фокус удается — ну не могут быть у людей такие тонкие черепушки.

И вот телевизионщики весь год варятся в созданном ими же месиве. В конце года, уставшие от бесконечного дня сурка, они должны сделать новогодний эфир. И получается унылое... Уныло получается. Я бы на их месте просто повторами ставила «Старые песни о главном». Ну или еще что-то подобное, снятое лет 20 тому назад, где присутствовал хоть какой-то интересный сюжет, креатив и праздничное настроение. Но им, наверное, как-то надо отрабатывать свои зарплаты. Поэтому они пытаются веселить нас тем, от чего их самих уже давно тошнит.

Конечно, многие из нас уже давно последовали совету Волина и не смотрят наше телевидение.

Интересно, что у подростков этот выбор — смотреть или нет ящик — вообще не стоит. Они уже давно сами создают себе эфир.

Спрашиваю у 12-летней племянницы:

— Какую музыку ты слушаешь?

Она называет несколько имен, которые звучат для меня как заклинания на тарабарском.

— А где их показывают? По Муз-ТВ показывают?

— Я не знаю. Что такое «Муз-ТВ»? Мы во «ВКонтакте» слушаем.

— А сериалы ты какие смотришь?

— Сейчас «Шерлока» смотрю.

— По Первому?

— В интернете смотрю. Пришлось искать там трансляцию... Наверное, на Первом.

Опросы социологов убеждают нас, что у телевидения все в порядке с аудиторией. Но это пока. Аудитория — это же не что-то абстрактное. И достаточно скоро она просто вымрет. И если «лучшее в мире телевидение России» останется таким же, то смотреть его будет только Минкомсвязи. И то — только потому, что уплатили.


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Сегодня в 11:14, просмотров: 564, комментариев: 15


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Комментарии:
Ю.Н.
не нравится
Сегодня в 11:24
Причем из федеральных каналов Первый более-менее держал марку, пока не начал гнать совершенно тупые российские мелодраматические сериалы (всякий раз, когда что-нибудь смотрим - а мы довольно часто сейчас его смотрим - натыкаемся на рекламу какого-нибудь "Забудь и вспомни"), и тут его - на своем-то поле! - в легкую побила "Россия 1": в 2016 году она стала самым популярным каналом в стране. То есть аудитория Первого, увидев очередную "Гречанку", в какой-то момент пожала плечами и ушла. И то верно: для этой ерунды уже есть второй канал.

Кстати, данные Медиаскопа о самых популярных телеканалах весьма любопытные, то есть вот ты, Аня, или я, или 96 тысяч человек удивляются тому, как можно смотреть парад уродов, а "зрительная масса" (это буглаковское выражение, не мое) смотрит с удовольствием, причем выбирает места, где уроды позабористее, поцветастее. "Страшно далеки вы от народа", в общем.
Л. Сулейманова
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Сегодня в 11:28
У меня вообще телевизор на балконе). Уже пару лет не смотрю никакие передачи ни Первого канала, ни России, ни других. Но по впечатлениям далеких лет могу сказать, что эти два канала по сравнению с НТВ или РЕНТВ просто мега адекватны.
Швондер Л. Сулейманова
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Сегодня в 11:31
И зря телевизор на балконе. Еще есть Национал Географик, Анимал планет, СТС с пельменями, НСТ с ужосами. Только все больше скреп и слов пастырей (почти пластырей)))
Ю.Н. Л. Сулейманова
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Сегодня в 11:33
Да, Рен-ТВ смотрели, кстати, пару дней назад, шел "День выборов", и это тоже оказалось неприятно, потому что рекламы очень много, причем едва ли не большая часть - анонсы того бреда, которые канал гонит в обычное время (Трамп, Путин, Украина, зеленые человечки, военные тайны).

НТВ - не знаю, нет такого канала) Есть шутка: "Посмотрел НТВ - переключи за собой".
Швондер
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Сегодня в 11:39
Не НТВ а НСТ
Ю.Н. Швондер
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Сегодня в 11:42
Нет-нет, я именно про НТВ говорю, три буквы с зеленым шариком)

Мы вообще обычно RTG смотрим и Paramount Comedy (там столетние повторы "Друзей", "Теории", а еще приколол сериал "Бывает и хуже").
Л. Сулейманова Швондер
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Сегодня в 12:00
Увы, мой телевизор слишком стар и он не ловит перечисленные вами каналы) Да и их программу можно в любой момент посмотреть в интернете.
Саша Алексеев
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Сегодня в 13:02
И в самом деле, 96 тысяч образчиков просто таки детской наивности. С тем же успехом можно было бы обратиться к главам фастфудовых корпораций с требованием вкусной и здоровой домашней пищи.
Все федеральные каналы, сайты и издания на сегодняшний день преследуют одну комплексную цель - повышение содержания творога в головах зрительской аудитории до ста процентов. Притом цель эта, приходится признать, вполне себе достижима.
Поэтому уровень мракобесия, петросянства и пафосной риторики в эфире будет только расти, и странно рассчитывать на обратное. И если вы до сих пор сомневаетесь, выносить ли зомбоящик на балкон - выносите немедленно. Любой фильм, развлекательную или образовательную программу без труда можно найти в сети, это гораздо проще, чем исправлять моральные и психические вывихи, неизбежные при длительном телепросмотре. Берегите себя.
Маня
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Сегодня в 13:04
Все просто - раньше телевидение, в частности фильмы, показывали какими мы должны быть, сейчас - какие мы есть (очевидно, так мы выглядим с высоты Олимпа). Правда, как надоели эти орки-алкоголики, сериалы, прославляющие тупых, ток-шоу с судьями типа Калашниковой. Приглянулся телеканал История.
Dochimacho
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Сегодня в 13:23
Давненько ящик не смотрю. По интернету иногда Россию 24, чтобы знать повестку дня. Но пыль с телеящика смахиваю справно. Там и правда смотреть нечего, нервы себе только лохматить.
444 Dochimacho
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Сегодня в 13:53
Россию 24 смотреть, чтобы знать, что происходит в стране, это катастрофа. Разве прогноз погоды... Хотя... Не зря уже не один год актуальна шутка: "Посмотрел пропаганду на Россия 24 - переключи за собой".
Марина Соболевская
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Сегодня в 14:09
Автору - браво! Жаль, что тэвэшники не прочтут. У нас в семье про ящик 5-летний внук: "баб, включи тошниловку. Там сейчас мультик будет". На этом всё тв заканчивается. В сети все интересные просмотры.
Dochimacho 444
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Сегодня в 14:21
Прогноз погоды, катастрофы, т.е. новостные истории. Аналитику там смотреть не стоит. Собственно как и нигде. А что ещё в принципе смотреть по ящику? А, да, михалковский "Бесогон" смотрю, если случается.
444 Dochimacho
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Сегодня в 14:51
Вы бы сначала про бесогона написали, тогда и вопросов к вам никаких не было. А то больше негде прогноз погоды с новостными историями посмотреть, кроме как на откровенно пропагандистском канале, на котором клейма ставить негде.
Dochimacho 444
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Сегодня в 16:14
Так звуковые волны дома должны же быть какие-то. Я собакам включаю обязательно человеческую речь, когда ухожу из дома.

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