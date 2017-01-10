​Не ваше, вот и беситесь

Больше 96 тысяч человек подписали обращение к Константину Эрнсту с просьбой улучшить качество новогодних шоу. Это — капля в море от аудитории Первого канала, поэтому я думаю, что Эрнст ее даже не читал. Зато недовольным российским телевидением уже ответил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин: «У ведомства нет претензий к качеству новогоднего телеэфира. Принятия каких-либо профилактических мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть».

Почему-то, прочитав этот ответ, мне сразу вспомнилась фотография некрасивой девочки с усами и лишним весом с подписью: «Не твоя, вот и бесишься». То, что выпускают в эфир федеральные каналы, уже давно вызывает такое ноющее чувство стыда. Даже то успешное, что было, уже давно стало пошлым. И просто изжило себя.

Представляете, шоу Ильи Авербуха уже выходит в эфир десять лет. За это время на коньки поставили, кажется, всех звезд и полузвезд.

Я не удивлюсь, если оно просуществует еще лет десять. И ставить его будет все тот же режиссер. Который ставит вообще все на Первом канале.

Но шоу выходного дня еще, наверное, хоть как-то можно смотреть. В федеральном эфире днем выходит такое мракобесие, от которого... Если это смотреть, то ощущение, что все время пенопластом водят по стеклу. Например, программа, которая должна быть про любовь. Ведущие хорошие... Но я не советую смотреть. Я смотрела несколько эфиров, некоторые без звука, но не суть. Типичный герой там — это, например, неухоженная женщина, у которой есть дети от трех разных мужей. И она живет с очередным мужем, который пьет и бьет всех ее детей. И ее. Еще есть свекровь, которая говорит, что пьет не ее сын, а невестка его спаивает, потому что она — сама алкашка. А свекровь сама не пьет. Только по средам, пятницам, воскресеньям и очень редко — по понедельникам, вторникам и четвергам. По субботам не пьет, потому что после пятницы может позволить себе только бутылку пива. А отец невестки живет в деревне. Бомжует там уже пять лет, потому что дочь его не признает. И выгнала из квартиры. И сейчас его позвали. Весь эфир они орут, эфир прерывается, показывают их грязные жилища, там они тоже орут. А в конце выясняется, что они на самом деле все друг друга любят. Потому, что шоу про любовь. Я, может, не все запомнила. И пересказала сразу две передачи. Потому что герои обычно очень похожи, и один выпуск от другого не отличается почти. Но суть, поверьте, передана верно.

И, что интересно, на этом же канале выходит несколько подобных шоу.

Зачем в федеральном эфире все время показывать маргиналов, для меня загадка.

Те, кто делают эти шоу, чего хотят? Показать зрителям им подобных? Ну как бы нет. Не все граждане в стране у нас катятся по наклонной. Повысить самооценку телезрителям: «У вас муж по пятница закладывает, а этот вообще всю семью лупит»? Ну, может быть. Но ощущение, что телеработники просто не хотят суетиться и, как в Средние века, продолжают зарабатывать на бесконечном параде уродов.

Есть еще выпуски новостей и дискуссионные передачи. Они выходят просто для пропаганды. И, если их смотреть, то ты чувствуешь, как твою черепушку пытаются проломить алюминиевой ложкой, чтобы вынуть мозг. Так просты и прозрачны приемы. И недоумеваешь, неужели им правда с кем-то этот фокус удается — ну не могут быть у людей такие тонкие черепушки.

И вот телевизионщики весь год варятся в созданном ими же месиве. В конце года, уставшие от бесконечного дня сурка, они должны сделать новогодний эфир. И получается унылое... Уныло получается. Я бы на их месте просто повторами ставила «Старые песни о главном». Ну или еще что-то подобное, снятое лет 20 тому назад, где присутствовал хоть какой-то интересный сюжет, креатив и праздничное настроение. Но им, наверное, как-то надо отрабатывать свои зарплаты. Поэтому они пытаются веселить нас тем, от чего их самих уже давно тошнит.

Конечно, многие из нас уже давно последовали совету Волина и не смотрят наше телевидение.

Интересно, что у подростков этот выбор — смотреть или нет ящик — вообще не стоит. Они уже давно сами создают себе эфир.

Спрашиваю у 12-летней племянницы:

— Какую музыку ты слушаешь?

Она называет несколько имен, которые звучат для меня как заклинания на тарабарском.

— А где их показывают? По Муз-ТВ показывают?

— Я не знаю. Что такое «Муз-ТВ»? Мы во «ВКонтакте» слушаем.

— А сериалы ты какие смотришь?

— Сейчас «Шерлока» смотрю.

— По Первому?

— В интернете смотрю. Пришлось искать там трансляцию... Наверное, на Первом.

Опросы социологов убеждают нас, что у телевидения все в порядке с аудиторией. Но это пока. Аудитория — это же не что-то абстрактное. И достаточно скоро она просто вымрет. И если «лучшее в мире телевидение России» останется таким же, то смотреть его будет только Минкомсвязи. И то — только потому, что уплатили.