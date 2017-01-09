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​Злые мы

Ушёл он от нас

Итак, Александра Шатунова больше нет в администрации Сургута. Не надо было ему так неосмотрительно трогать Дом пионеров.

В каждом населенном пункте есть собственные символы и легенды, буквальная ценность которых может быть невысока, но которые выполняют важную задачу: обеспечивают историческую самоидентификацию местности и объединяют общество вокруг ценного для него исторического наследия. Наличие таких символов имеет важное значение для передачи от одного поколения граждан к последующим такого рода информации, которую невозможно уместить только в книжки или устное народное творчество. Людям нужно обязательно нечто, на что можно указать пальцем: вот, было так, жили так, это несло такие-то смыслы, не забывайте, берегите.

Как ханты из рода в род передают свои священные тотемы, которые нам могут показаться бессмысленными куклами; как нефтяники хранят в своих музеях первые керны и благоговеют над первыми граммами нефти, запаянными в колбы, хотя в любой сувенирной лавке такого добра навалом; как редакции хранят пожелтевшие гранки первых номеров, хотя все уже давно оцифровано и зачем кормить тараканов в архивах; как каждая мать до последнего вздоха бережет роддомовскую бирку своего первенца; как каждый из нас считает бесценными и чудом сохранившиеся фотографии детства – так любому обществу, уважающему свою малую родину, невозможно выжить без подобных символов исторической самоидентификации.

Поэтому люди, не лишенные рассудка, столь отчаянно защищают то, что кажется им бесценным. Это может вызывать недоумение у окружающих, презрение у бюрократов, но это делает любое общество обществом, а не стадом.

Дом пионеров – больная мозоль сургутских властей много лет. Что-то с ним надо делать, а что – никто толком не знает или, скорей, не хочет знать. Неплохо бы его вообще снести, ну, или хотя бы реконструировать так, чтобы после реконструкции от него ничего не осталось, возможно, мечтают чиновники. Но здание первой сургутской школы, прозванное в народе Домом пионеров по его предпоследнему назначению (последним было – один из корпусов СурГУ), превратилось в священный тотем для сургутской общественности – вернее, той ее части, которая продолжает борьбу за хоть какую-то историческую фактуру Сургута. И власти этот тотем просто бояться трогать. Пусть у этих общественников будет игрушка, жалко, что ли.

Все попытки заговорить о сносе здания неизменно наталкиваются на вой общественности. Каждый градоначальник, а вслед за ними и его подчиненные, в своей политике выстраивания отношений со старожилами Сургута учитывают этот фактор. Эта развалина нам не по душе, но, так и быть, мы уважаем старых сургутян, в конце концов, мы сами – старые сургутяне. Прекрасное и, главное, совершенно доступное и беспроигрышное поле для заигрывания с избирателем.

Так примерно рассуждают городские начальники еще со времен Александра Сидорова, при котором впервые встал вопрос о судьбе Дома пионеров. Его позиция по этому вопросу была выражена хотя бы тем, что Дом, явно мешая строительству элитного поселка для номенклатуры, в котором сам Сидоров и обосновался, был сохранен, а границы «долины нищих» обошли деревяшку стороной. Коренной сургутянин Сидоров не решился взять на себя ответственность за разрушение одного из немногих сохранившихся исторических зданий. За что остальные коренные сургутяне были ему премного благодарны. Аллилуйя!

Дмитрию Попову тоже пришлось определиться по этой части. После возмущения многих горожан планами департамента культуры (!) снести здание Попов, долго размышляя, не рискнул встать на сторону своих подчиненных и соблюл традицию – объединился со старожилами. Он публично заявил, что «на месте Дома пионеров будет Дом пионеров!», сорвав аплодисменты как в буквальном смысле (дело было в многолюдном зале филармонии), так и в политическом: такое отношение к скудному историческому наследию Сургута подкупило, читай выше, многих. После решения не сносить Дом пионеров и сохранить сквер старожилов Попов воспринимался как «наш, сургутский, мэр» ничуть не меньше, чем Александр Сидоров.

А всего-то надо было обозначить свое отношение к чувствительной для старых сургутян проблеме.

Собственно, а что такое «старые сургутяне», «коренные сургутяне», «старожилы Сургута»? Так, кучка в 300-400 человек. Но попробуй, если ты глава города, депутат и даже губернатор, хоть намекнуть, что тебе на их позицию в том или ином вопросе наплевать, – никаких выборов не выиграешь.А посмей только что-то ляпнуть про Дом пионеров или сквер старожилов – заедят, как голодные сибирские комары! Загадка, однако? А с тотемами всегда так: стоит себе тихо, пока не тронешь, а тронешь, да еще не с той стороны – начинается черт те что.

Не каждому местному под силу тут разобраться, да они, местные, и не лезут. Не трогай лихо, да будет тихо. Покрестились на тотемчик, признались в верности, пообещали не сносить (не сжигать, не продавать, думать над судьбой) – и пронесло, слава богу. Стоит – и стоит.

Кто-то проблему Дома пионеров воспринимает принципиально (старожилы Сургута, например), считая, что он подлежит сохранению, реконструкции и использованию в соответствии с объемными задачами по развитию культурного и средового пространства нашего города. Кто-то (депутаты, мэры, чиновники) – с политическим интересом, необязательно циничным. Кто-то (равнодушное большинство) вообще не видит проблемы: какой Дом пионеров, других забот мало?

Однако именно Дом пионеров (как и Сквер старожилов), словно лакмусовая бумажка сургутской политики, заставляет чиновников на протяжении многих лет не просто считаться с мнением сургутской общественности и ее ядра – коренных сургутян, а просто-таки демонстративно, церемониально уважать это мнение, которое бескомпромиссно выступает за сохранение исторического реликта. Годами и десятилетиями мэры, чиновники, депутаты, предприниматели соблюдали традицию и, в разных обстоятельствах по-разному, но поклонялись священной сургутской деревяшке.

Возможно, во всех сидит комплекс из-за бездумно снесенного более 30 лет назад Старого Сургута, который мог бы, оставшись нетронутым, превратиться в украшение не только нашего города, но и всего региона – по аналогии с сохраненными историческими деревянными кварталами в Томске, Казани и многих других городах страны.

Но вот, совершенно ни с того, ни с сего, заместитель главы Сургута по строительству (уже бывший) Александр Шатунов не просто отказался присягнуть нашему местному святилищу – он громогласно сорвал с него историческое одеяние и, не дрогнув нервом, назвал гнильем. И, о боги! – заявил, что этот разложившийся трухлявый гнойник на прекрасном сияющем теле Сургута необходимо снести.

Что это?! Подвиг Икара, несущегося в своей святой слепоте навстречу собственной погибели? Откровение циника, не считающего нужным считаться с какой-то там провинциальной общественностью? Высокомерие московского Хлестакова, не понимающего местных специфик? Вульгарное лоббирование интересов вновь приобретенных друзей из «долины нищих»?

Подвиг имел бы место, будь это, действительно, подвиг. То есть если бы это было решение против своей стаи, но во имя торжества справедливости. «Я пришел к вам, дабы спасти ваш несчастный Дом пионеров, бестолковые сургутяне», – примерно так могли бы звучать последние слова героя, отдавшего политическую жизнь во имя горстки людей, перед прыжком в бездну. Но подвиг бы означал, что наш Икар предпринял хоть что-то для спасения тотема. Без крыльев же к Солнцу не полетишь? Однако ничего неизвестно о том, чтобы вверенные в подчинение Шатунову ведомства, строительное и имущественное, хоть как-то напряглись для решения проблемы. Более того, именно эти ведомства – департамент архитектуры и строительства (ДАиГ) и комитет по управлению имуществом (КУПИ) довели муниципальный объект «до ручки». И не просто муниципальный объект – памятник архитектуры.

Так что подвигом здесь не пахнет. Скорее вандализмом.

Принципы? Типа, надоели эти козявки сургутские, болтаются под ногами, тьфу на вас? Теплее. Но все равно как-то сложно, можно и более доступным языком о принципах заявить. Например, я на вас, козявки, наплевал тем, что обещал снести, а не снес автоцентр в заповедной пойме Бардаковки. И тачка у меня крутая, а вы тут продолжайте горбатиться на своем Севере ради вшивых «Жигулей». Или: сноситься будет все, что нам, чиновникам, не приносит личный доход, например, киоски коренных сургутян. А балки сносить не будем – вам же, наивные северные козявки, надо где-то гнить…

Впрочем, и без специальных деклараций эти «принципы» более чем наглядно были продемонстрированы сургутскому народу, и не приведенными примерами. Зачем же понадобился «каминг-аут» с Домом пионеров?

Очевидно, что Шатунов потерял какую-либо перспективу в Сургуте.

Покровители из «Корпорации развития» под следствием. Отношения с руководством ХМАО после отставки А. Кима исключительно формальные (достаточно напомнить, что Шатунова не назначили главой Пыть-Яха сразу после ареста его «крестного отца», владельца «Корпорации развития» Маслова).

Взаимоотношения с новым главой Сургута Вадимом Шуваловым натянутые – на фоне уголовного преследования прежнего главы Дмитрия Попова. Все эпизоды так называемых «уголовных» дел против Дмитрия Попова вытащены из сейфов ДИЗО, которое курируется ставленником г-на Шатунова – неким Пешковым. Почему эти «эпизоды», рискующие рассыпаться еще до суда, возникают именно с появлением г-на Шатунова в сургутской администрации?

Александр Александрович любит в узком кругу поговорить о том, что якобы Комарова не доверяет Шувалову и держит его, Шатунова, чтобы он за главой Сургута присматривал и пересел на его место. Подобное он, ничуть не скрываясь, рассказывал и о предыдущем главе, Дмитрии Попове. Незадача, однако, в том, что после отставки Попова губернатор рассматривала в качестве главы Сургута исключительно энергетика Вадима Шувалова, но никак не «смотрящего» Шатунова…

В общем, Шатунов элементарно оказался не у дел. Без поддержки своих «старших товарищей» он, по ехидному определению одного из ветеранов сургутского чиновничества, производил впечатление не кандидата в мэры, а «переростка из группы продленного дня». И не запомнился ничем, кроме пресловутой «Тойоты», подсиживания Д. Попова и идиотскими конфликтами с сургутскими бизнесменами – от главы компании «Югра-консалтинг» Александра Мельника до предпринимателя Елены Аксеновой.

Может, от отчаяния, а может, просто из вредности он просто бил горшки вокруг себя. Типа «злые вы, уйду я от вас». Тупо назло, чтоб хоть так запомнили. Дом пионеров ему просто залетел на язык. Я даже не уверен, что Шатунов видел его «вживую». Феерическое «Снести гниль» – это он демонстративно, бескомпромиссно, сжигая мосты. Получите, гады.


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09 января в 18:00, просмотров: 597, комментариев: 15


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Комментарии:
Иван Иванов
не нравится
09 января в 18:21
Посмотрим, где господин шатунов всплывет. А по существу, легче стало дышать в Сургуте!!!
Старожил
не нравится
09 января в 18:32
Необычная мысль про тотем. Если отбросить шуточки автора, то все так и есть - пришлый человек перед всем городом занимался не общим делом, а своими делишками.
йося
не нравится
09 января в 20:12
Гаки и про че статья? Про Шатунова, ну ушел и ушел угомонитесь уже и этот сарай тут не причем, и правильнр сказано рухлядь гниль трухлявый сарай биндюжка в конце концов — снести без сожаленияи забыть, если собстаенно про эту холобуду тогда в чем прикол или у когото интерес на восстановительный подряд!А? Скажу больше эта старая хрень никому не нужна поэтому хорошь уже базлать по этому сараю
Швондер
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09 января в 20:16
Я п гаки йосю на месячишко вбанил
йося Швондер
не нравится
09 января в 20:28
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Iriska
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09 января в 21:19
Ну и разгон, ещё бы пару абзацев и стихами бы, наверное, закончили. Банальное, но вертящееся на языке -"Остапа понесло..."

///Александра Шатунова больше нет в администрации Сургута. Не надо было ему так неосмотрительно трогать Дом пионеров.///
Можно подумать его из-за "гнили" Дома пионеров попросили.
///Шатунова не назначили.... после ареста его «крестного отца», владельца «Корпорации развития» Маслова/// - вот в чём прикол. И, конечно, "новая метла" с многих кресел пыль смахнула вместе с постояльцами. Закон жанра.

///Александр Александрович любит в узком кругу поговорить о том, что якобы Комарова не доверяет Шувалову и держит его, Шатунова, чтобы он за главой Сургута присматривал и пересел на его место. Подобное он, ничуть не скрываясь, рассказывал и о предыдущем главе, Дмитрии Попове./// - хорошо, что подписи авторов статей у вас подлинные, а то прям напомнили мне "шедевры" Чиновник.ру, он же com. У них излюбленные обороты "ходят слухи", "не для кого не секрет", "все же понимают, что..." А тут уважаемое городское, не подпольное, не скрывающееся на зарубежных площадках, СМИ рассказывает о том, что любил сказывать, да какие де ещё понты колотил статейный герой. Так и хочется спросить: с Вами лично он узкий круг рисовал? Ваши уши слышали о его намерениях под Смотрящего закосить? Если нет, то это бабский лавочный базар: "Говорят, в Москве кур доят"

/// Типа «злые вы, уйду я от вас». Тупо назло, чтоб хоть так запомнили. /// - 1-й "Б" вторая четверть. С чего Вы это взяли?
Где-то там наверху рассыпался пазл и этот осиротевший чиновник, оставшись без покровителей, не смог встроиться в другую "систему координат", убрали за ненадобностью, наверное, он теперь ничей, но свято место пусто не бывает, есть другие действующие пазл-системы, для которых кресло зама главы интересно и на котором появится человек из другой "обоймы". И всего-то.
У меня лично не сложилось однозначного отношения к Шатунову-чиновнику, тихий какой-то, неуверенный, но в то же время, он как-то не противно так врал, как сказку рассказывал, не пытался позировать и нравиться, стеснительный такой, убаюкивающе шептал о планах, стратегиях... ))) Какая разница кто его сменит и куда он делся? Уже через месяц его забудут все сургутские СМИ. Так бывает всегда.
Куда делся Попов? Время от времени про какие-то там развалюшные дела, где-то чего мимоходом о нём пару слов. А сам он как жив-здоров? Где работает? кто-нибудь знает? Кто-нибудь об этом говорит? И это был глава. А тут...

Дом пионеров - это видимо нечто, за что можно бороться в Сургуте с чиновниками и мажорами (жителями Долины) простым смертным и ...побеждать!)) Это площадка, где торжество справедливости существует в реальности. Больше ничего такого в городе нет. Здесь сбываются мечты борцов за права (не важно какие), и даже не результат важен, сладок процесс! Нас услышали, с нами считаются, нас бояться!!!))))) Значит мы-сила!
Как в том анекдоте: "Потому что мы - БАНДА!"
Швондер
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09 января в 21:36
Дому пионеров - бутылка бензина. И то кишка тонка
Кость в горле Iriska
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09 января в 21:59
"Врал как-то не противно" - это, конечно, должно растопить наши сердца!
"Какая разница, кто его сменит" - выходит, зачем и жить вовсе? Ведь все без разницы, на все наплевать, не нужно чистить пространство от проходимцев, так надо понимать Ириску?
Tatyana Malinina
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09 января в 22:22
Что Марков, что Шатунов - красавцы, чуют, как красиво разводить и вовремя сваливать!
Iriska Кость в горле
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09 января в 22:44
Мухи отдельно-котлеты отдельно. Про жили-были оставим, каждый решает для себя. А про очищение от проходимцев подробнее, если можно. В каком моменте Вы себя ощущаете причастным к процессу избрания/освобождения от должности хоть кого-нибудь во власти? Выборов и тех больше нет! Назначенцы )) Так о какой чистке речь? кто чистит, простите? Орган санирующий назовите!
Без разницы кого назначат потому, что ни с этим, ни со следующим за руку здороваться не буду и на брудершафт пить тоже. И слава Богу, честно говоря. Зачем простым смертным подробности подковёрных войн и истории успеха местных чиновников в деталях?
Не наплевать, не без разницы, понимайте как Вам угодно или выгодно, но делайте обоснованные выводы. Мечтать, мнить себя решателем-вершителем-влиятелем и осознавать своё реальное положение, свои ограниченные права (даже на информацию) - сильно не одно и то же.
Жучка
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09 января в 23:11
Столько разговоров про Дом Пионеров, и ни один год... но ещё ни один из "борцов" не выступил с предложением о размещении в нем чего-то шедеврального. Сколько людей туда пришло в тоске о прошлом? С желанием проникнуться прошлым нашего города? Сколько их было? Он просто очень много лет стоит без дела и Шатунов один из тех чиновников, кто сказал в слух то, о чем думали многие, но из нежелания публичных скандалов молчали. Сидоров не исключение. У меня неоднозначное отношение к Шатунову, только потому что информацию мы воспринимаем так, как нам преподносят СМИ, не всегда объективную, если честно. Работать с Шатуновым было проще чем даже с тем кто его сейчас замещает. Он всегда открыто говорил о пробелах и проблемах, поэтому решать их было проще. Чего раньше в ДИЗО никогда не было.
Люди очень часто занимают избирательную позицию. Кому как удобней. Когда снесли ларьки в Москве, на этой площадке чуть ли не чепчики вверх бросали и говорили, что нашим чиновникам такое не под силу, а как только подобное произошло в Сургуте, это почему-то вызвало реакцию - не тот уровень. По сути борьба на одном уровне - там за красоту, здесь за сокращение бедности. Так делать или не делать? Теперь, прежде чем идти на поступки, они тысячу раз подумают. Возвращаемся к избитой, дурацкой фразе: "в рамках правового поля".
йося
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09 января в 23:20
Все суета, ну ушли шатунова или сам ушел, тут другой вопрос кем заменят? Ну разогнали всю бывшую верхушку---иии? Что изменилось? А ну да третий этаж закрыли, что бы эти ну народ не шарахался пред ясны очи. Кем заменим или там уже очредь выстроилась, Усов конечно какое то время протянет а дальше. А ежели в губерне большая движуха начнется. В общем граждане сургучи не завидую я вам с вашими то амбициями. Циплят по осени считаю, а чиновникоа по весне, прощай дороги, коммуналка и тд
Жучка йося
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09 января в 23:23
Не жили богато, нечего начинать. )))
Нет незаменимых.
йося Жучка
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09 января в 23:29
Конечно же заменят, врпрос на КОГО? Там ведь не просто профильным специалистом нужно быть, там служба со всеми отдельными «прелистями» а к этому надо быть готовым 25 фз это не хухры мухры
Lera
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Сегодня в 00:35
В больное ткну... Пусть у себя в Москве Гниль чистит. Там мноооого, еще с 16 века стоит. Надо убрать... Идет пусть, чистит... Погляжу, как его самого там в эту гниль закатают. начинать надо с башенок. Они с века 15 остались)))))
Маня
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Сегодня в 00:57
Посещала я в 70-х Дом Пионеров - на игротеку ходила. Он тогда был уже старый, со скрипящими ступеньками и грубыми перилами. И кажется с печным отоплением. Возможно, неправа, но - если его реставрировать, полностью все менять надо, а это уже будет другой Дом пионеров - с новыми дверями, окнами, ступенями... Был-бы он из кирпича, а дерево-сами знаете-тронь и посыпится труха. Может, и 2 музыкальную школу (двухэтажка в НГДУ) тогда памятником сделаем - ей скоро 50 лет будет.

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