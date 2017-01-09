​Самозакопались

Очередная — уже вторая по счету выставка сургутского художника Нади Макаренко открылась накануне в культурном центре «Порт». Картины и арт-объекты, поданные в манере примитивизма, однако, скрывали множество смыслов — большинство из них было подернуто дымкой меланхолии, и это одна из точек соприкосновения нового проекта «Мы» с предыдущей выставкой «Загадочная зверонхолия».

«В экспозицию вошли картины, изображающие человека во всех его проявлениях — одинокого и влюбленного, грустного и смешного, нелепого и смелого, страшного и милого, глупого и задумчивого, уродливого и невероятно красивого», — анонсировали в «Порту»: действительно, на сей раз зверушек с грустными человеческими глазами не было, и это, пожалуй, единственное отличие, которое сразу бросилось в глаза всем присутствовавшим (а пришло, несмотря на мороз, достаточно большое количество посетителей). Глаза — детально прорисованные даже в максимально размытых картинах — повествуют «о «внутреннем космосе», сумасшествии, сознании, психике, о взаимодействии человека с внешним миром», отправляя в этот самый внешний мир лучи меланхолии и грусти. «Исходя из картин, можно, наверное, подумать, что я провожу свои дни в грусти и печали», — прокомментировала экспозицию сама художница и следом сделала неожиданный вывод:

В общем-то, так и есть, видимо.

Окунуться во внутренний космос на открытии помогли музыкант Евгений Шакиров, акустический дуэт «Башмачок Элли», а также Юрий Семенков, практически буквально ожививший несколько картин: его видеоарт, призналась художница, оказался словно вынут из ее головы. Интерактива добавила и фигура центрального персонажа выставки, которая расположилась в одном из уголков «Порта», приглашая зрители поваляться под звездным небом (да, оно там тоже есть).

Публика, кстати, на второй выставке Нади Макаренко оказалась более разношерстной, нежели на первой. Так, помимо ожидавшихся представителей творческой молодежи города, были замечены и более возрастные посетители, а также участники неформальных организаций, ориентированных на здоровый образ жизни и спорт, которые, судя по всему, заинтересовались некоторыми экспонатами.

Надо, однако, отметить, что не все в экспозиции оказалось ясно и понятно — созерцание картин предполагает не только беглую оценку техники художника; поэтому вполне можно понять и тех, кто придет сюда во второй раз, и тех, кто откажется пытаться понять, о чем вообще эта экспозиция. Запутавшимся, на всякий случай, напомню: коль выставка названа «Мы», она, скорее всего… о нас. Предлагающая не только порассматривать диковинные фигуры на картинах, но и углубиться в дебри познания себя.

Картина с самокопанием, кстати, тоже есть.

Выставка будет работать до середины февраля — попасть в «Порт» на Майской, 10, можно ежедневно, кроме понедельника, причем бесплатно.