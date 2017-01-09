​Никакого праздника? // ИНФОГРАФИКА

Новогоднее оформление Сургута в этом году аудитория siapress.ru в целом оценила на троечку: таковы результаты одного из опросов на нашем сайте. Наибольшей популярностью пользовались пункции «плохо» и «удовлетворительно», а вот доля тех, кому оформление понравилось, оказалась, увы, мала, и это — повод задуматься для городских властей. В который раз.