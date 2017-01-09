Новогоднее оформление Сургута в этом году аудитория siapress.ru в целом оценила на троечку: таковы результаты одного из опросов на нашем сайте. Наибольшей популярностью пользовались пункции «плохо» и «удовлетворительно», а вот доля тех, кому оформление понравилось, оказалась, увы, мала, и это — повод задуматься для городских властей. В который раз.
Никакого праздника? // ИНФОГРАФИКА
Новогоднее оформление Сургута — на троечку
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09 января в 11:04, просмотров: 315, комментариев: 0