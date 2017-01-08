​Дети, транспорт, налоги и отпуска

Югорчане все активнее заявляют о своих интересах на онлайн-площадках для сбора подписей под петициями. Самым значительным поводом для обращений к властям за последнее время стало, конечно, жуткое ДТП, которое произошло под Ханты-Мансийском 4 декабря и в котором погибли 10 юных спортсменов из Нефтеюганска вместе с одним из тренеров.

«У кого трагедия, а у чиновников карьерный рост! Кто будет отвечать за гибель детей?» - таково название петиции, которую на change.org разместила Светлана Красильникова из Нефтеюганска. В ней перечисляются допущенные, по мнению автора, организационные и кадровые нарушения: «Вскрывавшиеся в ходе расследования ДТП обстоятельства повергали общество все в больший шок… Тренеры, перевозившие детей, были вынуждены просить водителя рейсового автобуса отвезти из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск бесплатно. Потому что денег на поездку у них не было. Оказалось, что денег на перевозку детей нет так же и в спорткомитете города… у спорткомитета нет денег так же и на обеспечение антитеррористической безопасности, нет денег ни на костюмы, ни на инвентарь, ни на что-либо вообще, кроме зарплат… Был уволен и.о. председателя спорткомитета Александр Комарницкий, потому что исполнял обязанности в период нахождения председателя спорткомитета в отпуске, который выпал как раз на 4 декабря. Хотя соревнования, на которые ехали дети планировалось задолго до отпуска председателя спорткомитета… Руководитель отдела спорткомитета, который отвечал за организацию поездки детей, Анатолий Тычина претендует на должность заместителя председателя спорткомитета. Была уволена директор «Сибиряка» Ирина Тарасова, в котором занимались пострадавшие дети. Однако заместитель директора Виктор Федин, который непосредственно занимался организацией этой поездки остался при своей должности». Также автор петиции недоумевает по поводу нахождения за рулем грузовика водителя, полгода назад лишенного водительских прав, сокрытия данных об этом водителе и хозяине груза, повышения в должности начальника нефтеюганского ГИБДД и других обстоятельств.

Требования автора и подписантов: «Публикации всех документов внутреннего расследования. А так же публикации документов уголовного расследования. Публикации должностных инструкций руководства спорткомитета и «Сибиряка». Проведения всестороннего объективного расследования, как внутреннего, так и уголовного. По завершении всех расследований принятия соответствующих адекватных мер в отношении всех виновных в ДТП лиц. Принятие соответствующих мер по недопущению подобной катастрофы. В том числе обязать ГИБДД сопровождать транспорт (даже 1 неполный автобус) с детьми, которые выезжают за пределы города на различные соревнования, фестивали и конкурсы. Необходимо пересмотреть и аннулировать постановление о сопровождение трех и более автобусов. В том числе изменить законодательство с тем, чтобы оплачивалась поездка всех спортсменов, заявившихся на соревнования, независимо от медалей».

До того, чтобы быть направленным президенту России Владимиру Путину, обращению осталось собрать 462 подписи до необходимых полутора тысяч.

Уже более 10 тысяч подписей собрала на change.org петиция, составленная нефтеюганцем Дмитрием Володиным, а всего участники планируют собрать пятнадцать тысяч. В обращении, адресованном министру спорта РФ Павлу Колобкову и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, подписанты просят разобраться в случившемся и наказать виновных. В качестве возможных ответчиков упоминаются чиновники из нефтеюганской городской администрации – зам главы города по соцвопросам Светлана Михалеваи председатель комитета по физкультуре и спорту Валерий Рудзинский, - а также директор Депспорта Югры Игорь Губкин и руководитель организовавшего соревнования АУ «Юграмегаспорт» Валерий Радченко.

«Мы требуем кардинально изменить ситуацию и отношение к детям в спорте, отношение к организации и проведению спортивных мероприятий, к организации перевозки спортсменов всех видов», - пишут авторы петиции. В комментариях – дополнения с подробностями, новыми фактами и версиями случившегося. «СК говорит об обоюдном нарушении правил двумя водителями. Дескать, водитель грузовика нарушил движение, а водитель автобуса - правила перевозок. Хорошо. А был бы виноват водитель автобуса, если бы все-все правила перевозок соблюдал? Я имею в виду, если бы вез не детей, а взрослых людей с детьми из Ханты-Мансийска и произошло то, что произошло? Как наличие или отсутствие тех или иных возрастов в салоне, тех или иных бумажек, влияет на смертность при ДТП? Сидели бы в салоне мамы, папы и их дети - тогда правила перевозок не нарушены. При таком положении вещей на дороге, они бы выжили все, без увечий отправились бы дальше следующим рейсом? Нет!.. Арестована директор ДЮСШ "Сибиряк" Тарасова. Грозит халатность... А тогда почему не арестованы остальные руководители спортшкол, которые увозили детей из соревнований?» - пишет Михаил Кокорев. «Наша команда г. Покачей выехала за мин 40 до команды Нефтеюганска, наш тренер давала заявку в ГИБДД , но нам отказали», - добавляет еще один участник обсуждения.

Немало участников видят причину трагедии в системных проблемах, а не в действиях конкретных лиц. Вероятно, именно поэтому не находит большого числа сторонников другая петиция – за отставку детского омбудсмена Югры Татьяны Моховиковой, которой требуют авторы обращения именно в связи с происшедшей трагедией (на сегодняшний день «за» - всего 27 человек).

Зато в необходимости пересмотра правил транспортировки с югорчанами согласны их избранники – депутаты окружной думы. Напомним, в последние дни ушедшего года они решили обратиться к главе МВД России Владимиру Колокольцеву и министру транспорта Максиму Соколову с предложением усилить требования безопасности при организованной перевозке детей. Действующими Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года №1177, установлено, что к организованным перевозкам детей допускаются водители со стажем работы в категории «D» не менее года (из последних трех календарных лет). Депутаты предлагают увеличить его до пяти. Также предлагается обязать подразделения Госавтоинспекции сопровождать не только транспортные колонны из трех и более автобусов, но даже один автобус, везущий группу детей. Если федеральные власти согласятся с предложением – останется лишь наблюдать, как с поставленными задачами справляются органы полиции, ежегодно испытывающие сокращение. Вполне возможно, что в итоге талантливые дети будут реже участвовать в состязаниях за пределами города.

Как показывает все тот же change.org, жителей Югры волнует еще одна проблема, связанная с транспортом: налоги. Так, на этом ресурсе размещена петиция «Отменить транспортный налог для мотоциклистов России» (собрано 359 подписей из запланированных пятисот, адресуется нескольким депутатам окружной думы, в Госдуму РФ и сенатору от Югры Эдуарду Исакову). «Большие суммы налогов, которые получили в этом году, в том числе, байкеры таких гигантских "теплых" регионов страны, как Сибирь и Дальний Восток, вызывают сомнение в своей разумности - мотоцикл используется нами два-три, иногда четыре месяца, а платить за него приходится как за большой автомобиль. Кроме того, подавляющее большинство мотоциклистов имеет в пользовании автомашину, содержание которой также облагается приличным налогом. Байкеры ХМАО инициируют отмену транспортного налога на мотоциклы!.. Мотоцикл - не разрушитель дорог, а удовольствие!», - требует автор петиции Кирилл Голиковиз Югорска.

Примеры «несправедливости» приводят в комментариях сами подписанты:

«У отца на машину приходит налог по 25 р. за л/с (при мощности 105), мне же считают по 50 р. При мощности 50 л.с. где логика?». (Ренат Зайдуллин, Октябрьский)

«Я подписываюсь, потому что 38 рублей за силу мотоциклу который весит 200 килограмм и ездит 2 месяца в году, это СЛИШКОМ! Акцизы подняли, а налог не убрали. А тем же таксистам 15 рублей за силу, которые сутками напролет убивают дороги». (Евгений Лисицын, г. Гаврилов-Ям Ярославской области)

«Владею спортбайком мощностью в 160 л.с. и весом 180кг. Плачу за лёгкий мотоцикл больше, чем водитель 5-ти тонного грузовика? Под мной что, весом в 240 кг (мотоцикл + я) асфальт в жару мнётся?» (Андрей Ненашев, г. Мытищи Московской области)

Еще одна петиция, размещенная от имени региональной общественной организации «Мотосоюз 86», охватывает транспортную тему более широко: «В настоящее время в ХМАО-Югре власти призывают соблюдать закон и требуют от владельцев сезонных транспортных средств (мотоциклы, снегоходы, лодочные моторы) регистрации, соответственно это привлечет налоговый орган на взыскание налога с владельца сезонным т.с. Владельцы сезонных т.с. не желают проходить регистрацию, а не которые вообще не считают нужным и справедливым проходить регистрацию и в дальнейшем оплачивать ОГРОМНЫЙ налог, который сравним с налогом на роскошь... Считаем необходимым и справедливым снизить налоговые ставки с учетом климатических условий года на 1/3. Тем самым после положительного решения данного вопроса владельцы данных т.с. выйдут из тени, будет соблюдена законность и потери в казне будут не значительными, более того это положительно повлияет на аварийность с данными т.с.». 77 человек уже подписали обращение, авторы петиции после сбора ста подписей направить ее в окружную думу.

Третий год на change.org собирают подписи под обращением сургутянки Людмилы Голобородовой за отмену ценза оседлости при получении ряда пособий на детей: «Для многих семей данное пособие – это почти половина источника основного дохода семьи, а для матерей-одиночек и вовсе единственный доход». Отношение к этому вопросу у югорчан неоднозначное: не секрет, что до введения ценза социальные выплаты в ряде случаев были причиной так называемого социального туризма у мигрантов. Тем не менее, собрано уже почти девять тысяч подписей из необходимых десяти (адресаты – первые лица страны). Автор не сдается, ведет работу в соцсетях, обращается на прямую линию президента, обновляет новостную ленту на страничке.

Среди «свежих» югорских петиций есть аналогичное обращение глобального характера – к главе государства Владимиру Путину с просьбой о законодательных изменениях с тем, чтобы льготные отпуска предоставлялись северянам и их детям каждый год. Петиция размещена хантымансийцем Евгением Харьковым в период кампании по выборам в городскую думу. Это большой текст с мощным обоснованием, ссылками на статистику и положение дел в других регионах. «Безусловно, необходимо вводить право на ежегодную компенсацию затрат на проезд к месту отпуска и обратно, для работающих жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, включая несовершеннолетних детей. Такая мера будет частично компенсировать недостающий до справедливого размера уровень заработной платы северян... И самое главное, это будет способствовать развитию стратегически важных для государства производств по добыче и переработке полезных ископаемых, залегаемых в большинстве своём на территориях Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, что в итоге, безусловно, положительно отразится на качестве жизни всех россиян!», - написал Евгений Харьков. Целью ставилось набрать двести подписей, на сегодняшний день собрано только 119, что ни обновлений новостной ленты, ни агитации за подписание не ведется. К слову, в гордуму автор петиции прошел.

В цитатах сохранены орфография и пунктуация авторов.