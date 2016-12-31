​Ренессанса нет

Было бы странно, если бы на фоне кризиса политического и кризиса экономического культура и искусство в России переживали Ренессанс. Увы, культурная жизнь в стране тащится на второй автомобильной скорости, и нет никого, кто бы дерзкой ногой втопил полный газ. До серебряного века ой как далеко. Замечено, что культура в России обычно взлетает в эпоху застоя, а мы сейчас находимся даже не в оттепели – а в самом глухом заморозке.

Российский кинематограф в последние годы демонстрирует крайне скромные художественные достижения. Создатели по-прежнему заняты попытками копирования советского кино, но с явным дефицитом искренности. Вспомните, недавний фильм о Валерии Харламове, в котором биография хоккеиста была дописана, исходя из требований героизации советской истории. Получился Харламов не настоящий, а мифологический, прямо-таки Геркулес. Ту же схему потом применили, перенеся на экран биографию борца Поддубного. Если вы видели картину «Ледокол» Николая Хомерики, то помните, что начинается она с титра «основано на реальных событиях», при этом сюжет картины сильно отличается от того, что на самом деле случилось в 1985 году с ледоколом «Михаил Сомов» (кстати, в фильме он называется почему-то «Михаил Громов»), отличается, как в главном, так и в мелочах. Непонятно, зачем врать? Хичкок говорил, что кино – кусок торта, а не кусок жизни, но он и не обманывал зрителей титрами о реальных событиях. А о мифе 28-ми панфиловцев вы и без меня слышали.

Министр культуры Владимир Мединский полагает, что к созданным советской пропагандой героям следует относиться как к житиям святых и их подвиг «находится в той же череде подвигов как 300 спартанцев». Но и на выходе получаем пропагандистский муляж, а не искусство.

Никто из режиссеров не берется осмыслять события последних трех лет – «крымнаш», войну на Донбассе, глубокий раскол общества. Вот хотя бы о новой роли РПЦ Кирилл Серебренников снял вполне внятное художественное полотно. В центре сюжета старшеклассник, который не расстается Библией, без конца ее цитирует и вырастает в этакого фундаменталиста. Злодей рядится в овечью шкуру нравственности и добродетели и потому практически неуязвим. Он разит все, к чему прикасается: ложь так ложь, убийство так убийство. Школа, где учится наш крестоносец, – метафора России: священник с огромными часами, училка-сталинистка, дурак-физрук и русский шансон. Разумеется, в той школе никто не преподает физику с химией, оно и понятно, там, где в космос на ракете отправляют мощи Серафима Саровского, религия заполняет весь объем кувшина, и науке нет места.

Но не надо думать, что российские писатели в отличие от кинематографистов стараются осмыслять ту страну, в которой мы с вами внезапно оказались. Нет.

Все чувствуют смутное время – и ищут спасительную гавань, сочиняя исторические романы и биографии для серии «ЖЗЛ». О современности все молчат.

Потому что непонятно, что впереди: европейский цивилизованный выбор или темное средневековье. Даже Пелевин в своей последней книге «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» предлагает строго вымеренное варево из эзотерики и конспирологической теории – и над Россией немножко посмеялся, но и над Западом тоже, и на «вате» оттоптался, но и либералов опустил. Но вообще его истории про пиарщиков и финансистов уже поднадоели, пора сменить героя…

Один из главных наших прозаиков Алексей Иванов в новом романе «Ненастье» панорамирует «дикие 90-е». Ветераны Афгана в городе-миллионнике организуют нечто среднее между кассой взаимопомощи и мафией. В эпоху, когда на смену советскому мировоззрению пришла пустота, они хватаются за идею афганского воинского братства. Но вскоре афганская идея рушится – и ветераны начитают мочить друг друга. А попутно сражаются со «спортсменами» и с блатными. В финале на вершине мафиозной пирамиды оказывается эфэсбэшник – и история подходит к логическому концу.

Людмила Улицкая, живой классик постперестроечной российской литературы, выпустила «Лестницу Якова» - семейную сагу, охватывающая шесть поколений. Да, это опять про репрессии и ГУЛАГ, а как вы хотели? Вот живет себе умный дядька, просто такой, знаете, какие в эпоху Просвещения жили – ни одна сфера знания мимо него не проходит: науки, музыка, языки, но сталинские неучи такого умницу выкашивают, чтобы его интеллект не сверкал на фоне их снулых мозгов. И не его одного выкашивают – а всех, кто хоть как-то в общем ряду выделяется. А снулые мозги живут дальше. И они еще такую атмосферу страха насаждают, что сын репрессированного героя бежит в органы с бумагой, что от отца он отрекается, потому что партию и правительство любит больше родной крови.

Исторический роман «Небесный Стокгольм» выпустил и лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров. Действие романа начинается в 62-м, а заканчивается после «пражской весны», начинается весело с бурного подъема советской оттепели, завершается депрессией завинчивания всевозможных гаек и потерей надежд. Формально это история трех друзей, которые поступают на службу в КГБ. Гэбэшка после расстрела Берии и «распогонивания» казалась нашим героям прогрессивной конторой, тем более что первым заданием их было сочинение анекдотов (про Хруща и не только). Впрочем, параллели с сегодняшним временем слишком заметны. Они вопиют.

Кстати, и альбом, который создал Нестеров со товарищи, Zerolines, очень хорош. Это камерная импровизационная гитарная музыка, поверх которой Олег негромко наговаривает стихи.

Америк не открывает – но слушать приятно.

То же можно сказать и о новом альбоме других ветеранов рока – «Аукцыона» («На солнце» — их десятый студийный альбом). Я бы назвал еще пару рок-альбомов, которые выделяются на общем фоне: во-первых, «Карачун», это работа самарских ребят «Контора Кука», во-вторых, альбом «Пуля» екатеринбургского состава «Курара». Но отдаю отчет, что аудитория русского рока сегодня крайне узка, и на безусловном топе властвует русский рэп, вполне себе народная музыка, довольно нехитрая в изготовлении и большого дара не требующая. Литературная ценность русского рэпа, впрочем, невелика. Как остроумно заметил поэт Дмитрий Кузьмин, «человеку, чьи представления о поэзии ограничиваются школьной программой или дамской сетевой гладкописью вроде Ах Астаховой, воспаленный ералаш текстов Oxxxymiron'а может казаться невероятно продвинутым, но на фоне всего действительно произошедшего в русской и мировой поэзии за последние сто лет это прямолинейно-схематическое нагромождение примитивных ассоциаций не вызывает у профессионалов никакого интереса».

Если русский рок создавался на обломках движения хиппи и Вудстока, и потому являлся провозвестником свобод и вообще либерализации, то русский рэп – явный откат к традиционным ценностям, консерватизму. Я тут даже наткнулся на сетевой треп, где на повестке стоял вопрос: «Каким должен быть русский патриотический рэп?» Так вот в этом дискурсе высказывались так: «Рэп должен учить и закалять людей для борьбы с врагами Великой Руси-матушки!». Или: «Если читаешь против Америки, то и сам должен максимально этому следовать: не ходить на их фильмы, не покупать их товары».

Говоря о типичном сегодняшнем рэпере, я бы назвал Хаски, что родом из Улан-Удэ. Пару лет он был одним из авторов нашумевшего (впрочем, скорее, скандального) шлягера «Пора валить тех, кто говорит "пора валить"», этакого гимна ксенофобии.

Есть у него песенка и о Путине («Седьмое октября»):

«У царя сегодня день рождения все дела свои бросайте люди

выпьем рюмку за его терпенье чтобы нас скотов не бросил на распутье…»

А сейчас в соцсетях мелькает новый хит Хаски «Пуля-дура», где он наговаривает мизантропическую мантру:

«Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица...»

Русский рэп – в каком-то смысле наследует от тюремного шансона, поэтому зачастую утверждает ценности вне морали. Но и сознание в стране все еще отчасти лагерное. А какое сознание – такие и песни. Исправится ли со временем этот вывих мозга? Хочется надеяться – да. Но до оттепели – еще версты и версты холодных зим.