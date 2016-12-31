​СИА-ПРЕСС 2016. Люди года

В этом году мы решили возобновить старую традицию «НГ» — находить и отмечать сургутян, достойных звания «Человек года». К счастью, достойные этой рубрики люди среди нас есть, и их довольно много. Это те, кто проявил героизм при спасении человеческой жизни, кто совершил полезный для всего города профессиональный прорыв, взял на себя ответственность за улучшение жизни общества в сегодняшних крайне непростых условиях, проявил элементарную гражданскую смелость.



Разумеется, в Сургуте много людей, которых можно было бы отметить и поблагодарить за добрые дела, совершенные в 2016 году, и всех печатных площадей «НГ» не хватит, чтобы написать про каждого из них. Мы стараемся делать это в нашей повседневной работе, но в новогоднем выпуске редакция вместе с читателями и экспертным сообществом выделила 16 человек, которые по тем или иным причинам оказались достойны возглавить этот праздничный рейтинг. Глядя на этих людей, на их достижения, жизненную позицию, можно только радоваться — наш город не пропадет. Мы надеемся, что в конце 2017 года наш список «Людей года» будет еще более обширным и порадует всех сургутян новыми лицами, подвигами и победами.

С Новым годом!

Дмитрий Щеглов, главный редактор «НГ»

1. Андрей Умаров

Сотрудник сургутской Росгвардии Андрей Умаров в этом году совершил героический поступок, что и вывело его на первое место нашего рейтинга.

8 декабря в частном секторе на Комсомольском проспекте загорелся жилой балок. На место происшествия был направлен ближайший экипаж Росгвардии — сержант Ильфар Гизатуллин и прапорщик Андрей Умаров. К этому моменту помещение уже было охвачено огнем и сильно задымлено.

— Андрей, как вы обнаружили ребенка?

— Мы вошли в квартиру, но было очень много дыма, в первой комнате мы не нашли никого, но увидели заколоченную дверь. Тогда мы вышли на улицу, мой напарник пошел искать вход с другой стороны, а я вернулся тем же путем. В одном из помещений я наткнулся на собаку, она не хотела выходить, и я выволок ее за ошейник на улицу. В той же комнате, где находилось животное, я нашел маленькую девочку, она лежала без сознания. Можно сказать, что этот щенок помог мне найти ребенка.

— Что было после?

— Мы надели на нее куртку, отнесли в патрульный авто­мобиль. Затем передали сотрудникам скорой помощи и вернулись к исполнению своих обязанностей. Так как мы с напарником не пострадали, только от дыма немного першило в горле и слезились глаза, мы продолжили службу.

Прапорщика Андрея Умарова 21 декабря глава города Вадим Шувалов поблагодарил за мужество и ответственное исполнение обязанностей, вручил благодарность и подарок. Полицейского также наградили Почетной грамотой Управления Росгвардии по ХМАО-Югре и медалью МВД «За доблесть в службе». Алиса Зарипова — девочка, которую спас Умаров, три дня находилась в критическом состоянии, но поправилась и уже выписана из больницы.

2. Виталий Телеш

Виталий Телеш стал одним из четырех сургутских атлетов, которые вошли в паралимпийскую сборную России. 7 сентября он должен был отправиться в Рио-де-Жанейро на Паралимпийские игры и бороться за медали. Однако из-за допинг-скандала, который разгорелся за несколько месяцев до этого, российских атлетов не допустили до состязаний. Тогда было принято решение о проведении Альтернативных соревнований по паралимпийским видам спорта в Подмосковье. Там было завоевано множество золотых медалей. Одну из них, в метании диска, взял сургутянин Виталий Телеш.

Несмотря на то, что Альтернативные игры проводились в России, результаты состязаний сопоставлялись с результатами паралимпийцев в Бразилии. Так что победа Виталия Телеша в Подмосковье – это прямая заявка на главное, паралимпийское золото.

Своей основной задачей Виталий Телеш ставит не только участие в следующей Паралимпиаде, но и выполнение норматива кандидата в мастера спорта среди здоровых спортсменов.

3. Мария Кушникова

Сургутянка Мария Кушникова в сентябре этого года участвовала в 69-м Кубке мира среди аккордеонистов и баянистов, который впервые проходил в России, в Ростове-на-Дону. В номинации «Электронный аккордеон» Мария заняла первое место, обойдя соперников из других стран. Открыла дорогу на Кубок юному дарованию ее победа во Всероссийском конкурсе «Югория», который проходил в этом году в Ханты-Мансийске.

Стоит отметить, что Мария играет на цифровом аккордеоне всего год: «Однажды на уроке преподаватель показал нам видео победительницы Кубка мира прошлого года из Финляндии. Она так замечательно играла, что я захотела тоже развиваться в этом направлении — в нем можно творить невероятные вещи».

В следующем году девушка планирует принять участие в международном конкурсе «Аккордеон плюс» и, если найдется спонсор, в очередном Кубке мира, который пройдет в Италии. «А еще в 2017 году выходит энциклопедия детских достижений, и там будет публикация обо мне», — сообщила «НГ» девушка.

Кстати, финансовую поддержку для поездки на Кубок в Ростове Марии Кушниковой оказало информационное агентство СИА-ПРЕСС.

4. Владимир Базаров

Замглавы Сургута Владимир Базаров в 2016 году запомнился определенной политической смелостью и стремительным рывком в карьере. 17 июня, в последний день подачи заявок на пост главы Сургута, рано утром он отправился в думу города, чтобы стать кандидатом в градоначальники. Исполняющий обязанности мэра Олег Лапин объявил, что поддерживает решение Базарова, и город замер в ожидании реакции из Ханты-Мансийска. Та последовала незамедлительно: в этот же день документы в думу подал согласованный в округе кандидат Вадим Шувалов, который впоследствии и победил. Базаров же после разговора с окружными властями свою заявку отозвал. Однако, несмотря на это, многие эксперты выразили уважение к Базарову из-за проявленной смелости, а его самоотвод назвали правильным решением — с точки зрения политического самосохранения и исключения кризиса в отношениях города и округа.

Совсем скоро Базаров был вознагражден — он получил предложение стать вице-губернатором в городе федерального значения Севастополе. На новом месте, как говорят, бывший замглавы Сургута «снова почувствовал вкус к работе». Наш город, к сожалению, потерял, пожалуй, самого эффективного и инициативного чиновника.

5. Яков Черняк

Яков Черняк в качестве директора Сургутской филармонии ведет активную культурную и общественную деятельность. В ноябре 2016 года стало известно, что проект филармонии

«60-я параллель» стал лауреатом Всероссийского конкурса событийного туризма в номинации «Культура». В нем приняли участие более 230 проектов из 50 субъектов страны. Сургутская филармония представила сразу два своих детища: «60-ю параллель» и «Зеленый шум». Но именно первый проект, как отмечает Яков Черняк, является самым крупным по своим масштабам: за три года «60-я параллель» познакомила жителей Югры с творцами из США, Эстонии, Швеции, Финляндии, Фарерских островов и России.

Помимо продвижения и развития новых проектов филармонии, ее директор немало внимания уделяет своей деятельности на посту заместителя председателя Общественной палаты Югры. Так, он много работает над помощью детям с особенностями развития и ратует за создание специализированных учреждений для них. Кроме того, Яков Семенович в Сургутской филармонии проводит различные праздники и акции для реабилитационных и оздоровительных центров.

6. Лариса Белоцерковцева

Главный врач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева попала в рейтинг «НГ» благодаря тому, что активно занималась лоббированием строительства в городе Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, который в этом году быстрыми темпами вырос на пересечении улицы Университетской и Пролетарского проспекта. До этого момента более пяти лет вопрос с возведением такого центра, можно сказать, висел в воздухе. Сейчас строительство этого важного объекта в еженедельном режиме контролирует лично губернатор Югры Наталья Комарова. Инвестиции округа — два млрд рублей, остальные вложит частный партнер. Общая сумма составляет более 13 млрд. Выкуп центра начнется после сдачи его в эксплуатацию — в четвертом квартале 2017 года.

«Крайне важно, чтобы решения о создании и развитии таких Центров принимали медицинские эксперты, способные дать объективную профессиональную оценку и рекомендации, сопровождать проект на всех этапах, в том числе в рамках академической мобильности научных и медицинских кадров, и нести за это ответственность. Это заслуга всей команды и экспертного медицинского сообщества России в области акушерства и перинатологии, а не только моя, — считает Лариса Дмитриевна. — Сейчас специалисты Перинатального центра практически в режиме онлайн участвуют в возведении нового здания. Передовой опыт российских и зарубежных коллег, инновации в области перинатологии и репродуктологии — все это отслеживается, анализируется и находит применение в практике».

Создание Центра приведет к улучшению организации и качества оказания акушерско-гинекологической помощи, помощи новорожденным с перинатальной патологией, в том числе с экстремально низкой массой тела.

7. Александр Сидоров

Для Александра Сидорова 2016 год стал точкой возврата в большую политику. В 2010 году, после ухода с должности главы города, он занимал малозаметную должность уполномоченного по правам человека Югры.

И только в конце 2015 — начале 2016 года округ вспомнил, что у него в обойме есть сильный политический мастодонт. Это случилось после того, как гендиректор «Газпром переработки» Юрий Важенин отказался выступить конкурентом на выборах в Госдуму двум сильным и амбициозным противникам региональной власти — эсером Михаилом Сердюком и либерал-демократом Владимиром Сысоевым. Отдавать одному из них кресло в федеральном парламенте со всеми соответствующими привилегиями и ресурсами округу очень не хотелось, и нужен был человек, способный обойти обоих оппозиционеров. Этим человеком стал Александр Сидоров.

Хотя он сохранил высочайшую известность и популярность в Сургуте, ему достался избирательный округ, включающий также восточную часть Югры, в том числе Нижневартовск, где бывший глава нашего города совершенно неизвестен. Эксперты пророчили Сидорову очень тяжелую битву за голоса, и даже допускали, что он может проиграть выборы. Тем более что в борьбу вступил очень популярный в Нижневартовске бизнесмен Александр Петерман, которого Сидоров, по слухам, просил о поддержке на той территории, но получил отказ.

Но несмотря ни на что Александр Сидоров смог одержать сокрушительную победу, набрав почти 48 процентов поддержки избирателей. Таким образом, бывший глава Сургута продемонстрировал очень сильное и уверенное возвращение на политическую арену.

8. Елена Аксёнова

Елена Аксенова — тот редкий образец предпринимателя, который помимо того, что борется с укладом сургутской политики, еще и обнажает ее скрытые «червоточины». Летом уходящего года она получила извещение о том, что ее по каким-то причинам выгоняют с торговой точки, расположенной в остановочном комплексе напротив гостиницы «Обь». В покупку этого павильона Аксенова вложила 1,8 млн рублей. Поэтому она отказалась мириться с претензиями администрации и подала в суд.

Дело в том, что этот участок она арендует с 90-х годов, а весной 2016-го бывший заместитель главы города Владимир Базаров подписал разрешение на передачу этого павильона в субаренду микрофинансовой организации, что Аксенова и сделала. А уже летом другой заместитель главы, Александр Шатунов, это право у сургутянки отнял, да еще потребовал выплатить штраф за неправомерное использование территории.

В итоге суд, состоявшийся 11 ноября, обязательство по уплате штрафа с нее снял, но постановил, что уйти с земли, которую она арендовала многие годы, ей все-таки придется.

Елена Аксенова не собирается останавливаться на этом. Павильон она планирует демонтировать. А потом снова подать в суд.

9. Вадим Шувалов

Вадим Шувалов в этом году променял привычное и удобное для себя кресло заместителя генерального директора «Тюмень­энерго» на «расстрельный» пост главы Сургута. С учетом того, что предыдущий глава, Дмитрий Попов, был вынужден уйти в отставку из-за повешенных на него уголовных дел, подобное решение Шувалова многие расценили как героическое.

С первых недель в должности Вадим Шувалов проявил большую активность, посвятив много времени инспекциям работы чиновников на местах. Тем не менее, новому главе не позавидуешь: ему преимущественно приходится работать с оставшимся после Дмитрия Попова аппаратом, допустившим уголовное преследование бывшего шефа. Как Шувалов сможет справиться с этой ситуацией, увидим в 2017 году.

10. Юрий Семенков

Проекты и перформансы арт-группы «Прорубь» показали: творческая молодежь Сургута не только обладает нестандартным мышлением и умением поразить горожан, но и отличается высоким уровнем гражданского самосознания. Так, «Прорубь» в этом году засветилась за счет не столько аполитичных проектов типа «Леса лис» или масштабного «Арт-пикника», сколько резонансных действ «За решеткой», в рамках которого в 12 зарешеченных подвальных окнах дома № 52 по улице Просвещения были размещены фотографии фигурантов Болотного дела; или «19:37», в ходе которого 136 деревьев в сквере «Энергетик» обзавелись табличками с именами и данными всех расстрелянных в период сталинских репрессий ­сургутян.

А под конец года Юрий Семенков и активисты «Проруби» инициировали дискуссию, посвященную реконструкции сургутского ж/д вокзала: судя по предложенному администрацией города проекту, здание превратят в образчик современной китчевой архитектуры.

«Мы с коллегами из «Проруби» всегда считали, что любой творческий акт обязательно должен нести в себе некую идею, — объяснил Юрий Семенков гражданскую направленность арт-группы. — Мы стараемся привлекать внимание к волнующим нас проблемам, просто ранее повестка дня была более аполитичной, а сегодня, как нам кажется, стоять в стороне от данных тем просто нельзя…»

11. Надежда Красноярова

На первом заседании сургутской думы VI созыва произошло историческое для городской политики событие — впервые парламент возглавила женщина. Надежда Красноярова начинала свою карьеру депутатом в IV созыве, в следующей думе она стала зампредседателя и, наконец, в новом созыве — спикером, главным политиком города.

«Когда я была заместителем председателя, было проще, — рассказала Надежда Красноярова. — Все-таки если есть кто-то вышестоящий, то есть к кому обратиться. Теперь я понимаю, какая на мне лежит ответственность. Моя задача — наладить конструктивный диалог думы с администрацией Сургута, способствующий принятию грамотных решений, направленных на развитие города. При этом в депутатской работе я своих приоритетов не изменила, для меня самое главное — это безопасность города в широком смысле этого слова: дороги, благоустройство, автобусные остановки, скверы, парки».

Большое интервью председателя думы читайте в одном из первых выпусков «НГ» в новом году.

12. Сергей Глинских

«Работу, которую проде­лал общест­венник Сергей Глинских по разработке рейтинга депутатов, следует оценить очень высоко. Это вполне реальный инструмент контроля граждан за деятельностью парламентариев», — сказал профессор, доктор политических наук Михаил Мартынов о проекте по эффективности работы депутатов городской думы «ТопДеп», который Глинских представил в 2016 году. Он системно разложил всю работу местных парламентариев по целому ряду показателей: частота посещений комитетов, слушаний и заседаний, выступления, внесение предложений и проектов решений, уровень подготовленности к обсуждению.

По итогам этой работы выяснилось, например, что за исключением председателя и вице-спикера реальную активность проявляли лишь трое: Ринат Айсин, Сергей Рябов и Владимир Болотов. Остальные парламентарии в разной степени были лишь статистами, с редкими проблесками внятной работы.

В будущем система «ТопДеп» может стать четким показателем того, какие народные избранники идут в думу для деятельности, а какие — исключительно по каким-то конъюнктурным соображениям или по заданию своего предприятия.

13. Виталий Чернаков

Виталий Чернаков, директор бывшего магазина «Техноцентр», был одним из первых, кто поддержал идею создания первого сургутского кванториума. Его должны были открыть уже к концу нынешнего года, однако ситуация вошла в бюрократический клинч. Хотя для этого уже даже была оговорена площадка — здание все того же «Техноцентра». Но даже когда базу для будущего кванториума заменили на куда менее пригодное помещение в бывшем офисном центре магазина «Рост», Виталий Чернаков продолжил лоббировать интересы детского дополнительного образования в Сургуте.

Он и поныне остается главным сведущим лицом и информатором в вопросах технического обучения молодежи. Виталий Чернаков хорошо понимает проблему «оттока мозгов», а проще говоря — молодых эрудированных и инициативных людей — из Югры в столицу и за рубеж. И как немногие другие, он осознает необходимость создания плодотворной среды для развития молодежного потенциала России.

14. Валентина Кельбах

Валентина Кельбах, директор первой и единственной детской хореографической школы Сургута, уже больше года самоотверженно и принципиально старается пробить стену того тупика, куда ее вместе с подчиненными и молодыми танцорами загнали чиновники. В сентябре 2015 года они наконец-то, спустя 20 лет ожидания, получили свое здание в мирорайоне ПИКС, которое оказалось в два раза меньше положенного и изначально запланированного. С тех пор Валентина Кельбах при содействии «НГ» начала искать выход: ходить на встречи с представителями сургутской администрации, которые курируют вопрос строительства, работать с депутатами, писать письма на имя главы. Словом, делать все, чтобы построить новое здание, которое будет отвечать требованиям хореографического учреждения, иметь нужное количество учебных залов и наконец-то вместит тех старшеклассников, которых дирекция школа была вынуждена оставить заниматься в ДК «Строитель».

Валентина Кельбах – это пример ответственного руководителя, всячески старающегося решать проблемы, с которыми сталкивается хореографическая школа. В ­2016-м на этом пути ею уже была проделана большая работа, которую необходимо продолжить и в грядущем году.

15. Алёна Поль

Зрители программы «Голос» на Первом канале ассоциируют Сургут с хрупкой невысокой девушкой за роялем. И пусть Алена Поль не прошла в финал телепроекта: практика показывает, что для ярких участников победа в нем не является обязательным условием.

«Я постаралась рассказать историю, прожить маленькую жизнь на сцене, и это мне удалось», — так певица прокомментировала свое первое выступление на этапе слепых прослушиваний. Несмотря на то, что выходов на телеэкран было не так уж и много, Поль не теряла времени зря, успев взять несколько уроков у своего звездного наставника Димы Билана и подружившись с другими участниками проекта. Все это уже отразилось в творчестве — в ноябре, на дне рождения культурного центра «Порт», Алена представила песню «Так легче». Теперь — дело за полноформатным альбомом, запись которого продолжалась в этом году: на нем певица представит авторские композиции.

Комментируя выступление Алены на «Голосе», Леонид Агутин припомнил известную сентенцию, что у художника не может быть все хорошо, «художник должен быть голодным», — но вполне возможно, что Алена черпает вдохновение в счастье.

16. Александра Дымза

Общественное движение помощи бездомным животным «Дай лапу» во главе с Александрой Дымза в этом году получило президентский грант и признание своего проекта на федеральном уровне.

«Наш проект называется «Прививка добра». Высокие моральные стандарты, заложенные в детстве, — залог будущего здорового и ответственного общества. Мы считаем, что добрый, неравнодушный к бездомным животным человек не сможет пройти мимо плачущего ребенка, попавшего в беду пожилого человека, откликнется на просьбу о помощи инвалиду, — говорит Дымза. — Мы хотели показать, что и зоозащитные организации могут предлагать проекты, достойные внимания на федеральном уровне».

Помимо этого, Александра и еще один волонтер движения смогли пройти обучение в Университете Общественной палаты. Таких счастливчиков было 150, но из зоозащитной сферы они были единственными. «Этот выигрыш дал волонтерам «Дай лапу» уверенность в силах, привлек внимание к нашим трудам окружных властей и Общественной палаты РФ», — добавляет Александра.

Всего на конкурс было подано 3 781 заявка от различных НКО, из них отобрали 394. Девять грантооператоров рассматривали их, лучшим была оказана поддержка. Работу «Дай лапу» оценил Фонд «Перспектива», выделив движению на реализацию проекта 1 217 500 рублей.