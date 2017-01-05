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​СИА-ПРЕСС 2016. Наука года: От гравитации до миграции

Топ-10 научных открытий 2016 года

Планета, на которой может быть жизнь, исполненное предсказание Эйнштейна, обезьяны, понимающие мотивы людей, и машина, играющая лучше человека, — эти и другие открытия авторитетный научный журнал Science посчитал самыми важными в 2016 году. Кратко о каждом из них рассказывает и «НГ».

1 Гравитационные волны. Первую позицию рейтинга занимает открытие, о котором говорят даже те, кто не имеет никакого отношения к физике. Обнаружение ряби пространства-времени — нашумевших гравитационных волн — является событием, которого ученые ждали уже очень давно, а именно 100 лет. В 1916 году Альберт Эйнштейн предположил в своей статье, рассказывавшей об общей теории относительности, что существуют некие гравитационные возмущения, которые способны менять геометрию пространства и времени. С помощью лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO физики наконец смогли увидеть то, что так четко представлял Эйнштейн — волны, возникшие в результате слияния двух черных дыр, которые находятся на расстоянии около 1,3 миллиарда световых лет от Земли.

Открытие вовсе не стало точкой в гипотезе Эйнштейна, а напротив, положило начало новому направлению в науке гравитационной астрономии. По мнению экспертов Science, открытие поможет найти новый способ разглядеть происходящее во вселенной. В дальнейшем физики строят планы по запуску лазерно-интерферометрической космической антенны LISA. Три таких аппарата, координированно облетающих Солнце, образуют треугольный интерферометр с плечом длиной более миллиона километров, что позволит антенне фиксировать гравитационные волны длиной до миллиарда километров, тогда как способности LIGO пока существенно меньше — обсерватория улавливает волны длиной несколько тысяч километров. Это значит, что в будущем исследователи смогут отследить слияния меньших по массе сверхмассивных черных дыр с высокой точностью.

2 Планета Proxima b. Вторым по важности достижением науки в Science ­посчитали открытие экзопланеты Proxima b на орбите красного карлика Проксима Центавра. Пока о космическом теле известно не так много — его диаметр больше земного примерно в 1,2 раза, и находится планета гораздо ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. По мнению ряда астрономов, на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Тем не менее, говорить о том, что Proxima b пригодна для жизни, еще рано рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, которое попадает на планету, по предположениям ученых, выше привычного для землян в 7-16 раз.

Теперь астрономы ждут появления улучшенных телескопов, которые позволили бы им изучить экзопланету подробнее. Однако существуют проекты, реализация которых может произойти в ближайшее время — в апреле 2017 года частный проект Breakthrough Starshot, финансируемый российским предпринимателем Юрием Мильнером, собирается отправить крошечные космические аппараты в двадцатилетнее путешествие к звездной системе Альфа Центавра, частью которой ­является и Проксима Центавра.

3 Программа AlphaGo. Третье место получило изобретение, уже не имеющее отношение к космосу, но показавшее, как далеко продвинулся компьютерный интеллект. Речь идет о программе AlphaGo компании DeepMind, которая смогла превзойти чемпиона по игре в го.

Го — стратегическая игра, возникшая в Китае примерно три тысячи лет назад, правила которой гораздо проще, чем правила шахмат; но это не делает го легкой игрой. Число возможных позиций в ней больше, чем в шахматах, и долгое время го оставалась сложной задачей для искусственного интеллекта. То, что компьютер выиграл у Ли Седоля, одного из лучших игроков в го за последнее десятилетие, поставило программу в один ряд с Deep Blue — машиной, которая смогла обыграть мирового чемпиона по шахматам Гарри Каспарова.

4 Рецепт от старения. Важным научным достижением в Science признают и результаты, которых добились биологи в поисках рецепта от старения. Эксперименты, проведенные на грызунах, показали, что после «изъятия» изношенных стареющих клеток мыши жили дольше и оставались здоровыми в течение продолжительного времени. С годами клетки теряют способность к делению, и в этом заключается процесс старения. Другое исследование на аналогичную тематику продемонстрировало, что удаление стареющих клеток иммунной системы способствует сокращению бляшек в кровеносной системе мышей на 60 процентов, и значит, ученые практически на пороге открытия лекарства от атеросклероза.

5 Обезь­янья психика. Другая группа биологов провела значительную работу, также удостоившуюся места в почетном рейтинге издания Science. Ранее считалось, что только люди способны понимать, что происходит в сознании другого человека, однако оказалось, что этим умением могут похвастаться и человекообразные обезьяны. Другими словами, орангутаны и шимпанзе обладают элементами модели психики человека.

Во время эксперимента биологи показывали обезьянам фильм, в котором актер в костюме Кинг-Конга крадет у человека камень и прячет у него на глазах в одну из коробок. После того, как напуганный человек убегает, «Кинг-Конг» забирает камень и уходит. Ученые проследили за направлением взгляда испытуемых в тот момент, когда человек на видео возвращался к коробкам. Большая часть обезьян смотрели на коробку, в которую «Кинг-Конг» положил камень изначально. Из этого можно сделать вывод, что большая часть обезьян понимает, как мыслит человек.

6 Лекарство от гриппа. На этом прорывы биологов не заканчиваются. В феврале 2016 года команда ученых из Вашингтонского университета изобрела фактически универсальное лекарство от всех штаммов гриппа, создав из белков модифицированную молекулу, позволяющую блокировать доступ вируса в клетку.

7 Производство яйце­кле­ток. Японские биологи смогли вырастить мышей из произведенных в лаборатории яйцеклеток. Для этого они использовали стволовые клетки из хвоста грызуна. Из 316 эмбрионов только 11 оказались жизнеспособными. С другой стороны, все они родились здоровыми и ничем не отличались от зачатых естественным путем зверей. В перспективе разработку можно будет использовать для зачатия детей у бесплодных пар.

8 Карманный ДНК-тест. Биотехнологи из британской компании Oxford Nanopore Technologies также внесли существенный вклад в науку — они придумали компактный прибор, который в разы упростит и ускорит секвенирование ДНК, так как работает в режиме реального времени. Устройство уже удалось испытать в космосе.

9 Металинзы. Удостоилось внимания экспертов из Science и изобретение американских химиков. Ученые создали крошечные линзы, так называемые металинзы, которые в будущем можно будет использовать как в электронике, так и в медицине, а качество изображения, несмотря на их размер, будет не хуже, чем снимки, сделанные большими и дорогими камерами. Изделие диаметром два миллиметра представляет собой кварцевые пластины, покрытые структурой из диоксида титана.

10 Миграция из Африки. Заключительное исследование, пополнившее список важнейших достижений науки, связано с изучением генома групп аборигенов, живущих по всему миру, с целью узнать, возникли ли все современные народы в результате одной волны миграции из Африки или нескольких повторных волн. Оказалось, что коренные жители Папуа — Новой Гвинеи, австралийские аборигены и жители Евразии имеют общего предка, покинувшего Черный континент примерно 50-60 тысяч лет назад, а ранней волны миграции, которая прошла через Эфиопию по побережью Индии и Индокитай до Австралии, не существовало.

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05 января в 18:31, просмотров: 982, комментариев: 0


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