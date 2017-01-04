​СИА-ПРЕСС 2016. Гороскоп года: Поймать за хвост

Непростая и, откровенно говоря, проблемная Обезьяна наконец?то нас покидает, и ей на смену приходит Огненный петух с его страстью к путешествиям, легким отношением к жизни и умением получать от нее удовольствие. Этот знак восточного гороскопа олицетворяет собой постоянное движение вперед и достижение самых высоких целей. Так что энергии в новом году у всех представителей Зодиака будет хоть отбавляй!

Для Овнов 2017-й будет годом авантюр: с корабля на бал, с нелюбимой работы — в горы, из вечной экономии — в кутеж на Багамах. Чем более непредсказуемыми будут ваши решения, тем к лучшему результату они приведут. Не заморачивайтесь по пустякам, и тогда удача всегда будет на вашей стороне. А еще 2017-й по полочкам разложит, кто — друг, кто — враг, а кто — так, позволив оставить позади ненужные знакомства и давно обреченные на провал отношения. И это станет отличным подспорьем для того, чтобы открыть сердце чему-то новому.

В этом году Тельцов ждет много перспектив. Так много, что придется выбирать, за какую из них все же стоит ухватиться, чтобы не прогадать с выбором. В любом случае, выбирайте то, что вам по душе, а не то, что советует друг-брат-сват. Самостоятельность и решительность в 2017 году — как раз те черты, которые позволят добиться хорошего результата. Это касается и карь­еры, и семьи, и творчества. Кстати, о творчестве. Уделите ему побольше внимания. Оно может стать не только вашей отдушиной, но и источником неплохого дохода.

Ну, серьезно, хватит сомнений! ИП сам себя не откроет, Персидский залив сам себя не переплывет. Все, о чем вы мечтали, все самые яркие сценарии, которые проигрывали в своем воображении, — все это открыто для вас в 2017 году. Нужно просто взять и сделать, без оглядки на бесконечный самоанализ. Только, пожалуй, не забывайте о своем здоровье. А еще помните: полный рабочий день при высокой температуре и головной боли мало того, что непродуктивен, так еще и окончательно сломает ваш иммунитет. Лучше отлежитесь дома. И избегайте сквозняков.

Наконец-то можно выдохнуть. Суматошный 2016 год остался позади, а впереди лишь мирный, как сытый кот, 2017-й. Если хотелось крутых виражей, то их вы не дождетесь: все будет настолько ровно и гладко, что временами даже немного скучно. Зато этот год для Раков будет наполнен любовью. Ваша вторая половинка внезапно откроет в себе талант к красивым сюрпризам, а если второй половинки нет… Оглянитесь, она точно где-то рядом, а вы просто немного невнимательны. И поосторожнее с Водолеями. Они могут, сами того не подозревая, немного вам насолить.

Кажется, в 2016-м вы свернули не туда, и за это Вселенная вас немного пожурила. Настало время все исправлять. Помните, что вовремя сделанный шаг назад — это никакая не слабость, а возможность подумать над своими ошибками. За любовью лучше не гнаться, она в этом году к вам не слишком благоволит (хотя случиться может все что угодно). Зато есть отличный шанс заработать повышение или очень удачно сменить место работы.

Будьте осторожны. Кажется, за вами по пятам следуют скандалы, кривотолки, и от этого все буквально валится из рук. Но и закаляет характер, между прочим. 2017-й может очень сильно изменить ваше мировоззрение, пошатнуть одни убеждения и построить новые. А еще этот год — отличное время, чтобы вернуться. К старым друзьям, бывшим отношениям, на Эгейское море (если вы однажды кидали в него монетку) или просто к любимому, но давно забытому хобби. Девам будет как никогда хорошо и уютно дома, в кругу семьи.

Для Весов наступающий год будет до неприличия хорошим. Хотели новую машину — пожалуйста, ответную любовь — да Вселенная только за! Только поменьше рассказывайте о своих планах, иначе ваша откровенность вый­дет боком. Однако вторая половина года добавит вашей безмятежной жизни парочку дилемм, с которыми придется как-то разобраться. Не делайте это в одиночку. Привлекайте друзей и близких: пусть помогают. И еще: вы случайно не ждете прибавления в семействе?

Не нервничайте, иначе пошатнете собственное здоровье и благоприятную атмосферу в семье. Постарайтесь искать что-то хорошее даже в самых незначительных мелочах, это поможет избежать сплина, который непременно постарается навалиться на вас в 2017-м. Пребывая даже в самом теплом семейном очаге, вспомните о своих друзь­ях: они наверняка очень хотят проводить с вами больше времени. И как насчет того, чтобы завести домашнего питомца? Даже если вы не задумываетесь о нем сейчас, он может появиться на вашем пороге самым неожиданным образом.

Расслабьте хватку и постарайтесь хотя бы пару дней в месяц совершенно ничего не контролировать. Лучше потратьте их на себя: пора бы вспомнить о старых проблемах со здоровьем, а еще заняться спортом. Велика вероятность того, что в 2017-м Стрельцов будут ждать неожиданные поездки как на отдых, так и в командировки. Последние могут поспособствовать более быстрому продвижению по службе. Кстати, начальство, скорее всего, ценит вас за упорность и принципиальность, но в критические моменты лучше придержите свой крутой нрав при себе.

Год обещает быть насыщенным настолько, что порой не будет никаких сил и времени, чтобы просто прилечь и почитать книжку. Старайтесь все-таки выкраивать моменты для отдыха из своего плотного графика. И ни в коем случае не срывайтесь на близких, хотя такое искушение порой будет велико. В погоне за успехом не забудьте о маленьких и приятных желаниях: объесться мороженым, купить новый спиннинг, начать выращивать бонсай… Такие мелочи помогут пережить любые трудности. Ах, да, и хватит экономить: балуйте себя почаще.

2017-й станет годом свершения самых больших желаний. А точнее — одной самой большой мечты. Но в погоне за ней не упустите что-то менее заметное, но более важное. Вы наверняка обнаружите в себе эмоции и душевные порывы, которые раньше никогда не давали о себе знать. Вот только постарайтесь от такого переизбытка чувств не захлопнуться, как ракушка. И следите за тем, что говорите.

Этот год подарит вам прекрасную возможность получить новые знания, которые после сыграют вам только на руку. Приглядитесь к Скорпиону рядом с вами: из раздражающего (или просто неприметного) фактора он может перейти в разряд ближайших друзей и соратников. И хватит сидеть дома. Побольше гуляйте и постарайтесь выехать летом к большой воде — она обязательно наполнит вас новыми силами. И еще: приобретите как-нибудь лотерейный билет. Похоже, в этом году фортуна денежных сюрпризов на вашей стороне.