​СИА-ПРЕСС 2016. Кадровый холод

Представляем вашему вниманию традиционный обзор самых важных отставок и назначений, произошедших за 2016 год в Сургуте, Югре и России.

Дмитрий Попов, Вадим Шувалов

Глава Сургута Дмитрий Попов буквально через полгода после переизбрания на второй срок был вынужден уйти в отставку из-за грозящего ему уголовного дела. На посту его заменил заместитель гендиректора ОАО «Тюменьэнерго» Вадим Шувалов, единогласно избранный думой Сургута.

Дмитрий Попов

Сергей Бондаренко, Надежда Красноярова, Артем Кириленко

Председатель думы Сургута пятого созыва Сергей Бондаренко, отказавшийся от участия в выборах, сложил полномочия на первом заседании нового созыва. Там же было решено, что новым спикером станет Надежда Красноярова, а через месяц депутаты избрали Артема Кириленко ее заместителем.

Сергей Черкашин, Андрей Трубецкой

В мае по воле кураторов внутренней политики Югры должность сити-менеджера Сургутского района покинул Сергей Черкашин. Исполнять обязанности назначили его заместителя — Андрея Трубецкого. В итоге, его кандидатуру поддержали депутаты думы района, и он стал уже не сити-менеджером, а полноценным главой муниципалитета.

Андрей Трубецкой

Наталья Алешкова, Алексей Савенков, Алексей Жердев

Заместитель главы Сургута Наталья Алешкова в конце 2015 года ушла в декретный отпуск, и ее место некоторое время пустовало, пока и.?о. главы Олег Лапин не назначил туда консультанта градоначальника Алексея Савенкова. А осенью новый глава Вадим Шувалов провел реформу администрации и совместил функционал Лапина и Алешковой, назначив на должность своего управделами Алексея Жердева. Савенков же возглавил гимназию-лабораторию Салахова.

Валерий Деменков, Анатолий Сименяк

В Сургутском районе председатель думы Валерий Деменков также не стал избираться в новый созыв. Его место занял Анатолий Сименяк — как и Деменков, нефтяник, замначальника Лянторского выш­комонтажного управления.

Алексей Шипилов

Заместитель гендиректора ОАО «ДСК «Автобан» и основатель фонда «БлагоДарю» Алексей Шипилов был назначен замгубернатора Югры по внутренней политике. В конце года На­талья Комарова повысила его статус до первого вице-губернатора округа.

Вадим Кочетков

Директор департамента городского хозяйства Сургута Вадим Кочетков покинул свою должность в самом конце года. Это решение созрело еще летом. О его новом месте работы, как и о замене в качестве руководителя ДГХ, пока ничего не известно.

Галина Грищенкова

Директор департамента культуры, молодежной политики и спорта Галина Грищенкова покинула должность после административной реформы Дмитрия Попова, который ее департамент просто расформировал. Эксперты полагают, что иным способом Попов ее уволить не мог, хотя давно хотел.

Владимир Базаров, Николай Кривцов

После вынужденного отказа от участия в выборах главы Сургута Владимир Базаров быстро нашел кад­ровые перспективы — он стал вице-губернатором Севастополя. А заместителем главы по городскому хозяйству стал Николай Кривцов, ранее бывший замом главного инженера по ремонту на ГРЭС-1.

Владимир Базаров

Андрей Анохин, Роман Богач

Начальник управления экологии и природопользования Андрей Анохин ушел в Севастополь следом за своим куратором Владимиром Базаровым. Его место занял Роман Богач, который руководил управлением лесопаркового хозяйства.

Роман Богач

Алексей Путин, Всеволод Кольцов

Замгубернатора Югры Алексей Путин был уволен Натальей Комаровой сразу после выборного марафона в сентябре. В самом конце года на его место назначили главврача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Всеволода Кольцова.

Сергей Третяк, Михаил Ющенко

В течение долгих лет возглавлявший спортивное ведомство в Сургуте Сергей Третяк покинул пост после реформы Дмитрия Попова. В обновленной и уже самостоятельной структуре управления спорта место руководителя занял зам Третяка Михаил Ющенко.

Юрий Важенин, Марат Гараев

Легендарный руководитель сургутской газовой сферы Юрий Важенин, возглавлявший сначала «Сургутгазпром», а потом «Газпром переработку», ушел на пенсию — ему не продлили контракт. Его заменил 43-летний работник «большого» Газпрома Марат Гараев. До этого он был первым заместителем начальника департамента с загадочным названием «614», который курирует маркетинг, переработку газа и жидких углеводородов.

Вячеслав Володин, Сергей Нарышкин, Сергей Кириенко

Замглавы администрации президента Вячеслав Володин был отправлен руководить Госдумой, процессом избрания которой он и занимался. Там он заменил председателя Сергея Нарышкина. А вот долгое время находившийся в политической тени бывший премьер-министр России Сергей Кириенко был назначен на место Володина в администрации президента.

Вячеслав Володин

Дмитрий Ливанов, Ольга Васильева

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов, как говорят, был «принесен в жертву» выборному марафону, дабы снизить неудовольствие населения от работы правительства. На его место была назначена заместитель начальника управления по общественным проектам администрации президента Ольга Васильева.

Алексей Улюкаев, Максим Орешкин

Министр экономического развития Алексей Улюкаев был уволен Владими­ром Путиным из-за уголовного дела, связанного с вымоганием взятки у «Роснефти». Новым руководителем МЭР стал заместитель Улюкаева Максим Орешкин.

Павел Астахов, Анна Кузнецова

После ряда трагедий и скандалов детский омбудсмен Павел Астахов был отправлен в отставку. Через некоторое время его место заняла общественница Анна Кузнецова, жена священника и мать шестерых детей.

Анна Кузнецова

Сергей Иванов, Антон Вайно

Руководитель администраци президента РФ Сергей Иванов, в 2008 году даже претендовавший на пост преемника, был неожиданно снят с должности. Его заместитель, Антон Вайно, стал новым главой этого важного политического ведомства.

Владимир Чуров, Элла Памфилова

Главный «волшебник» избиркома Владимир Чуров в преддверии выборов ушел со своего поста, видимо, дабы освежить репутацию электорального процесса. Председателем центризбиркома стала уполномоченный по правам человека Элла Памфилова.