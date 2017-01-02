​СИА-ПРЕСС 2016. Потери года

Каждый уходящий от нас год оставляет себе многих выдающихся, уважаемых, любимых людей.

Этот список — самый разнообразный из всех возможных: здесь ученые, киноактеры, поп-звезды, писатели, священники и многие другие — увы, список всегда пополняется.

Валерий Матвеев, 73 года

Валерий Матвеев был председателем Сургутской организации журналистов с 2006 года. Ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Мстислав Запашный, 78 лет

Советский и российский дрессировщик хищных животных, режиссер. Народный артист СССР, создатель и участник цирковой группы «Братья Запашные».

Леонид Жаботинский, 77 лет

Советский штангист, выступавший в супертяжелом весе. Двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, чемпион мира, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР. Установил 19 мировых рекордов, 20 рекордов СССР, 58 рекордов УССР.

Эрнст Неизвестный, 91 год

Советский и американский скульптор. Самые известные работы — «Прометей» в «Артеке» и «Цветок лотоса» у Асуанской плотины в Египте.

Елизавета Глинка, 54 года

Врач-реаниматолог, общественный деятель и правозащитник, филантроп, специалист в области паллиативной медицины. Погибла в результате авиакатастрофы над Черным морем. Эта трагедия также унесла жизни еще 91 человека, среди которых экипаж, журналисты, музыканты и общественные деятели.

Фидель Кастро, 90 лет

Кубинский революционер, бессменно руководивший Кубой в течение 47 лет.

Владимир Зельдин, 101 год

Советский и российский актер театра и кино. До своей кончины Зельдин являлся старейшим действующим актером планеты.

Юрий Бутырин, 86 лет

Советский режиссер мультипликации, художник-постановщик, художник-мультипликатор. Среди его работ — м/ф «Ну, погоди!», «Незнайка на луне», «По дороге с облаками», «Большой Ух», «Карлсон» и так далее.

Анатолий Векшин, 85 лет

Советский и российский клоун, народный артист РФ. Выступал со знаменитым клоуном Карандашом, а также В. Ветлициным, В. Коротковым, Г. Розовым, был партнером Ю. Никулина и О. Попова.

Наталья Крачковская, 77 лет

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. Наиболее известные картины с ее участием — «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию».

Эдуард Назаров, 74 года

Советский и российский мультипликатор, художник, режиссер, народный артист РФ. Работал над такими мульт­фильмами как «Жил-был пес», «Принцесса и людоед», «Колобок» и многими другими.

Дэвид Боуи, 69 лет

Британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссер, художник и актер. Был признан самым влиятельным музыкантом.

Умберто Эко, 84 года

Итальянский ученый, философ, писатель, публицист.

Алексей Жарков, 68 лет

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.

Альберт Филозов, 78 лет

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.

Олег Попов, 86 лет

Советский и российский артист и режиссер цирка, актер. Народный артист СССР.

Мухаммед Али, 74 года

Американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории.

Андрей Карлов, 62 года

Российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, герой РФ (посмертно). Погиб в результате покушения в Анкаре.

Аксана Стенина, 38 лет

Директор концертно-теат­рального центра «АКС-Север», много лет организовывала в Сургуте гастроли звезд.

В этом году нас также покинули:

Пумипон Адульядет, король Таиланда, 88 лет.

Валерий Белянин, советский музыкант, певец и автор песен, 63 года.

Миша Брусиловский, советский и российский художник, 85 лет.

Анджей Вайда, польский режиссер театра и кино, 90 лет.

Гейдар Джемаль, российский исламский общественный деятель, 69 лет.

Ольга Горошко, сургутский фотограф, 30 лет.

Анатолий Дзиваев, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, 70 лет.

Владимир Долгов, генеральный директор eBay Россия, 57 лет.

Нина Дорда, советская эстрадная певица, сопрано, 91 год.

Антон Ельчин, американский киноактер российского происхождения, 27 лет.

Клоди Жансак, французская актриса, 89 лет.

Людмила Иванова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, 83 года.

Фазиль Искандер, русский и абхазский писатель и поэт, 87 лет.

Ислам Каримов, первый президент республики Узбекистан, 78 лет.

Леонард Коэн, канадский поэт, писатель, певец и автор песен, 82 года.

Харпер Ли, американская писательница, автор романа «Убить пересмешника», 89 лет.

Джордж Майкл, британский певец, поэт и композитор, 53 года.

Муса Мусалаев, чемпион мира по кикбоксингу, ММА и тайскому боксу, 37 лет.

Шимон Перес, израильский политик и государственный деятель, 93 года.

Принс, американский певец, гитарист, 57 лет.

Нэнси Рейган, супруга 40-го президента США Рональда Рейгана, 94 года.

Соня Рикель, французский кутюрье, 86 лет.

Алан Рикман, британский актер театра и кино, актер озвучивания, режиссер, 69 лет.

Виктор Сеничев, бывший работник сургутской администрации, 59 лет.

Джин Уайлдер, американский актер, режиссер, сценарист, продюсер, 83 года.

Кэрри Фишер, американская актриса, «принцесса Лея», 60 лет.

Заха Хадид, всемирно известный архитектор, 65 лет.

Виктор Чекан, бывший замглавы сургутской администрации, 71 год.

Мансур Чуракаев, председатель правления Союза архитекторов Югры, 57 лет.

Клим Чурюмов, астроном, 79 лет.

Павел Шеремет, журналист, 44 года.

Вячеслав Шалевич, советский и российский актер театра и кино, 82 года.

Александр Яковлев, советский и российский актер драматического театра и кино, 70 лет.