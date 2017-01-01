СИА-ПРЕСС 2016. Ветхий завет

На прошедшей в администрации Сургутского района пресс-конференции глава муниципалитета Андрей Трубецкой подвел итоги года.

Аварийное жильё

Как и его коллеги из города, Трубецкой назвал год трудным, особенно в свете парламентских выборов и смены власти в районе. Уже традиционно животрепещущей темой оказалось ветхое жилье и проблема его расселения. Так, согласно приведенным Трубецким данным, этот год оказался удачным для муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилья» — на нее было направлено 303 млн рублей и приобретено 125 квартир. При этом глава района отметил, что при сохранении таких темпов проблему получится решить через 25 лет.

Сургутская агломерация

В последнее время в городе начались активные разговоры о возможном объединении Сургута и поселков Солнечный, Барсово, Белый Яр в единую агломерацию. Андрей Трубецкой отметил, что необходимость этого процесса еще предстоит определить.

«Это поселки, в которых износ сетей составляет 67 процентов, а аварийными являются 243 тысячи квадратных метров жилья, притом что всего в районе у нас 467 тысячи «квадратов» уже сейчас нужно расселять. Готов ли город в такой ситуации переключиться со своих проблем на поселки — большой вопрос», — прокомментировал идею глава муниципалитета.

Надо держаться

Развитие малого и среднего бизнеса в Сургутском районе в последние годы вызывало желание поставить свечку за упокой — муниципалитет находился на 22 месте по уровню поддержки предпринимателей в округе. Это следствие специ­фики местной экономики — около 65 процентов населения района работают в системообразующем предприятии и не видят смысла в ведении бизнеса, заявил Андрей Трубецкой. Однако ситуация меняется — по итогам года муниципалитет разместился на 18 месте.

ЖКХ

Аномальные морозы, сковавшие Югру в декабре, дались району непросто. Были порывы теплосетей, однако все они оперативно устранены. Начиная с этого года, районные власти стали создавать вспомогательные структуры по ремонту в сфере ЖКХ. Эти службы будут эффективны как раз в экстренных ситуациях. Продолжается и борьба за нормализацию работы Управления тепловодоснабжения и водоотведения № 1 — с февраля 2016 года там произошла уже пятая смена руководства. По словам Трубецкого, организация начинает выходить на самоокупаемость, но процесс движется медленнее, чем хотелось бы.