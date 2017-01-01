СИА-ПРЕСС 2016. Светлое — будущее

С какими итогами, цифрами и показателями Сургут подошел к концу 2016 года, рассказал глава города Вадим Шувалов.

О жилищном строительстве

Строительство жилья в Сургуте не в первый год испытывает трудности, связанные с кризисом. На 19 декабря в городе было официально сдано жилья на 121 000 квад­ратных метров, при стандартном плане в 300 000. Однако это еще ничего не значит — строители вместе с контролирующими органами стремятся к высоким показателям, поэтому приемка идет до самых последних рабочих часов года. Вот и в этом году ожидается, что с несколькими сданными в последний момент крупными объектами, 2016 год в Сургуте даст суммарно 305 000 кв. м жилья. Но власти отмечают, что компания «Брусника» может не успеть пройти все процедуры со своим домом, поэтому реалистичный итог года — порядка 280 000 «квад­ратов». Это на 40 000 больше, чем в 2015 году, но на 60 000 меньше, чем в 2014-м.

О социальных объектах

В 2016 году город завершил стройку детского сада «Волчок» на 300 мест. Правда, процесс лицензирования и прочие бюрократические процедуры позволят реально открыть его для детей лишь во втором квартале 2017 года. Также вскоре город ожидает ввод в эксплуатацию билдинг-сада на 40 мест на улице И. Каролинского, 10. Из успехов этого года глава отмечает возведение Детской школы искусств № 2 в микрорайоне ПИКС. Всего на социальные инвестпроекты в 2016 году было выделено 3,5 млрд рублей, из которых 2,7 млрд дал региональный бюджет.

О зарплатах

Сургутяне в этом году заработали суммарно 215 млрд рублей, что на четыре процента больше, чем годом ранее. Таким образом, среднемесячный доход на душу населения составил 50 400 рублей, что после вычета налогов превращается в 44 000 рублей. Однако радоваться рано — с учетом того, как росли цены, реальная покупательская способность сургутян упала на 6,9 процента. Поэтому горожане ужимают расходы: расходы на душу населения в 2016 году упали на 12,6 процентов.

О планах на 2017 год

Одним из ключевых проектов на 2017 год в Сургуте станет создание кванториума. Пока что предполагается, что город выкупит здание площадью 6?000 квадратных метров на улице 50 лет ВЛКСМ с рассрочкой платежа на три года. Правда, в бюджете на кванториум выделено только 50 млн рублей — просто для того, чтобы войти в программу Агентства стратегических инициатив.

Также город рассчитывает обосновать необходимость второго театра в Сургуте — им должен будет стать театр актера и куклы «Петрушка». Денег на новое здание (как и на реконструкцию старого) в бюджете нет, поэтому надежда лишь на округ.

Планируется строительство нескольких участков дорог, благоустройство сквера в мик­рорайоне № 31, завершение 50-метрового бассейна.