​Зачем високосные года?

Люди любят искать совпадения. «Високосный год» — лучший повод объяснить все проблемы, случившиеся с тобой. Все личные трагедии.

Я в один год, с перерывом в три месяца, похоронил двух своих любимых бабушек и лучшего друга. Это было впервые для меня — хоронить близких. Никогда до этого я не соприкасался со смертью любимых людей так рядом и так часто. Ожидание ухода, сама смерть, организация похорон, поминки… Все занимает несколько дней, но как же эти дни невыносимо тяжелы! После вторых за год похорон, когда мы опустили гроб с моей бабушкой по маминой линии, которая вот еще совсем недавно, буквально несколько недель назад, была жива и здорова, еще поминала свою же сватью, я думал: это невероятно! Почему они обе ушли почти одновременно? Это невозможно пережить, за что это испытание?!

Судьба на то и злодейка, чтобы испытывать нас до конца — если уж она решила. Совсем скоро, в канун Нового года, под колесами пожарной машины и перед собственным домом погиб мой лучший друг. Лучший друг — это по-настоящему лучший, как в самых главных книжках, как у Джека Лондона и Марка Твена, как у Дюма и Жюля Верна, как у Ремарка, как у Каверина, друг, без которого немыслимо жить, с которым мы делили все радости и проблемы, с которым вместе пережито столько, что некоторым за всю жизнь не пережить… Когда мы его хоронили, я держался. А потом, когда все кончилось, я рыдал — во всю грудь, во всю глотку, спрятавшись ото всех и не допуская, чтобы ­кто-то видел. Естественно, больше такого друга у меня не появилось.

Это был самый страшный, самый ненавистный год в моей жизни.

И это не был високосный год. Это был далекий 1995 год, но я помню его посекундно и ненавижу его до сих пор.

Но когда я слышу: «Что вы хотите, это же високосный год», — я хочу возразить: да при чем здесь високосный?! Мы теряем близких, теряем надежды, теряем страсти — разве по календарю?! Не нужно демонизировать високосный год — он ничуть не лучше и не хуже любого другого.

И!

Разве наши потери и разочарования — не старт к новым поискам и надеждам? Ведь жизнь продолжается, и ей, по большому счету, наплевать, что там с каждым из нас происходит. Она летит вперед, оставляя позади, как хвост кометы, события, события, события… Мы переживаем боль, лишение, переживание — лишь для того, чтобы продолжать идти дальше. Мы теряем близких, чтобы еще больше любить тех, кто остался. Мы ломаемся в карьере или бизнесе, чтобы переосмыслить свои дальнейшие ходы и не совершать новых ошибок. Мы ссоримся друг с другом, чтобы, перемучившись, признать свои ошибки и глупости, покаяться и жить совместно дальше — еще больше любя друг друга.

Любое лишение — это переживание чего-то невероятно важного в нашей жизни. А, значит, старт для последующего развития и движения.

Как бы ни было тяжело прощаться с уходящим високосным годом, как бы ни хотелось списать на него все личные и общие беды, — давайте помнить, что этот год был не хуже и не лучше остальных. Он принес каждому из нас не больше проблем и даже трагедий, чем надежд и веры в лучшее.

С верой в лучшее мы и живем, отрывая последний лист календаря уходящего года.

Так выпьем за все лучшее, что ждет нас впереди! А впереди нас ждет множество удивительного, ведь, несмотря ни на какие високосные года, жизнь продолжается!