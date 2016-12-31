16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  60,6569   EUR  63,8111  

​Зачем високосные года?

Жизнь продолжается, несмотря ни на что

Люди любят искать совпадения. «Високосный год» — лучший повод объяснить все проблемы, случившиеся с тобой. Все личные трагедии.

Я в один год, с перерывом в три месяца, похоронил двух своих любимых бабушек и лучшего друга. Это было впервые для меня — хоронить близких. Никогда до этого я не соприкасался со смертью любимых людей так рядом и так часто. Ожидание ухода, сама смерть, организация похорон, поминки… Все занимает несколько дней, но как же эти дни невыносимо тяжелы! После вторых за год похорон, когда мы опустили гроб с моей бабушкой по маминой линии, которая вот еще совсем недавно, буквально несколько недель назад, была жива и здорова, еще поминала свою же сватью, я думал: это невероятно! Почему они обе ушли почти одновременно? Это невозможно пережить, за что это испытание?!

Судьба на то и злодейка, чтобы испытывать нас до конца — если уж она решила. Совсем скоро, в канун Нового года, под колесами пожарной машины и перед собственным домом погиб мой лучший друг. Лучший друг — это по-настоящему лучший, как в самых главных книжках, как у Джека Лондона и Марка Твена, как у Дюма и Жюля Верна, как у Ремарка, как у Каверина, друг, без которого немыслимо жить, с которым мы делили все радости и проблемы, с которым вместе пережито столько, что некоторым за всю жизнь не пережить… Когда мы его хоронили, я держался. А потом, когда все кончилось, я рыдал — во всю грудь, во всю глотку, спрятавшись ото всех и не допуская, чтобы ­кто-то видел. Естественно, больше такого друга у меня не появилось.

Это был самый страшный, самый ненавистный год в моей жизни.

И это не был високосный год. Это был далекий 1995 год, но я помню его посекундно и ненавижу его до сих пор.

Но когда я слышу: «Что вы хотите, это же високосный год», — я хочу возразить: да при чем здесь високосный?! Мы теряем близких, теряем надежды, теряем страсти — разве по календарю?! Не нужно демонизировать високосный год — он ничуть не лучше и не хуже любого другого.

И!

Разве наши потери и разочарования — не старт к новым поискам и надеждам? Ведь жизнь продолжается, и ей, по большому счету, наплевать, что там с каждым из нас происходит. Она летит вперед, оставляя позади, как хвост кометы, события, события, события… Мы переживаем боль, лишение, переживание — лишь для того, чтобы продолжать идти дальше. Мы теряем близких, чтобы еще больше любить тех, кто остался. Мы ломаемся в карьере или бизнесе, чтобы переосмыслить свои дальнейшие ходы и не совершать новых ошибок. Мы ссоримся друг с другом, чтобы, перемучившись, признать свои ошибки и глупости, покаяться и жить совместно дальше — еще больше любя друг друга.

Любое лишение — это переживание чего-то невероятно важного в нашей жизни. А, значит, старт для последующего развития и движения.

Как бы ни было тяжело прощаться с уходящим високосным годом, как бы ни хотелось списать на него все личные и общие беды, — давайте помнить, что этот год был не хуже и не лучше остальных. Он принес каждому из нас не больше проблем и даже трагедий, чем надежд и веры в лучшее.

С верой в лучшее мы и живем, отрывая последний лист календаря уходящего года.

Так выпьем за все лучшее, что ждет нас впереди! А впереди нас ждет множество удивительного, ведь, несмотря ни на какие високосные года, жизнь продолжается!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:05, просмотров: 307, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Пусть этот замечательный праздник принесет в ваш дом уют и благополучие…»

​«Пусть этот замечательный праздник принесет в ваш дом уют и благополучие…»
Поздравление с Новым годом
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 14:01
192 0
​«Каким будет 2017 год, во многом зависит от нас самих…»

​«Каким будет 2017 год, во многом зависит от нас самих…»
Поздравление с Новым годом
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 14:00
195 0
​«Это сказка, которая на одну ночь входит в жизнь каждого…»

​«Это сказка, которая на одну ночь входит в жизнь каждого…»
Поздравление с Новым годом
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута Сегодня в 13:40
194 0
​«Давайте вступать в Новый год с новыми идеями, надеждами и желанием улучшать условия нашей жизни…»

​«Давайте вступать в Новый год с новыми идеями, надеждами и желанием улучшать условия нашей жизни…»
Поздравление с Новым годом
Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района Сегодня в 13:39
183 0
​«Пусть все светлое, доброе, долгожданное обязательно придет к вам в 2017 году…»

​«Пусть все светлое, доброе, долгожданное обязательно придет к вам в 2017 году…»
Поздравление с Новым годом
Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Сегодня в 12:38
207 0
​«Новый год – это всегда вера в лучшее…»

​«Новый год – это всегда вера в лучшее…»
Поздравление с Новым годом
Евгений Дьячков, генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Сегодня в 12:38
174 0
​«Пусть перед вами открываются новые прекрасные перспективы…»

​«Пусть перед вами открываются новые прекрасные перспективы…»
Поздравление с Новым годом
Андрей Сурлевич, директор компании «Сибпромстрой» Сегодня в 11:37
196 0
​«Пусть в ваш дом в следующем году будут приходить только радостные вести…»

​«Пусть в ваш дом в следующем году будут приходить только радостные вести…»
Поздравление с Новым годом
Николай Сторожук, учредитель компании «Сибпромстрой» Сегодня в 11:37
182 0
​«Сегодня жизнь ставит перед нами новые задачи…»

​«Сегодня жизнь ставит перед нами новые задачи…»
Поздравление с Новым годом
Коллектив компании «СветоДизайн-Югра» Сегодня в 11:16
178 0
​«Пусть в наступающем году откроются новые перспективы…»

​«Пусть в наступающем году откроются новые перспективы…»
Поздравление с Новым годом
Валерий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» Сегодня в 11:05
229 1
​«Уходящий год мы с вами прожили с достоинством…»

​«Уходящий год мы с вами прожили с достоинством…»
Поздравление с Новым годом
Галина Шестакова, главврач Сургутской окружной клинической больницы Сегодня в 10:34
195 0
​«В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами…»

​«В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами…»
Поздравление с Новым годом
Лариса Белоцерковцева, главврач Сургутского клинического перинатального центра Сегодня в 10:34
206 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Люди года

​СИА-ПРЕСС 2016. Люди года
«Новый Город» составил рейтинг из 16 самых выдающихся сургутян в 2016 году
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:00
360 1
​Открывай ворота

​Открывай ворота
От речного до автомобильного: в Сургуте планируют строительство и ремонт всех вокзалов
Анастасия Семихатских 30 декабря в 10:50
316 0
​Вадим Шувалов: «Нельзя сравнивать кванториумы со станцией юных техников»

​Вадим Шувалов: «Нельзя сравнивать кванториумы со станцией юных техников»
Сургутский градоначальник — о развитии дополнительного технического образования школьников
Вадим Шувалов, глава Сургута 30 декабря в 10:33
343 1
​«Тяжело терять детей…»

​«Тяжело терять детей…»
Соболезнуем семье погибших в Сургутском районе
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района, Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района 30 декабря в 09:36
341 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика