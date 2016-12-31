​«Каким будет 2017 год, во многом зависит от нас самих…»

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом и Рождеством Христовым — нашими любимыми, добрыми и светлыми праздниками!

Год уходящий запомнится всем по-разному. Он был непростым. Но давайте верить в то, что все обиды и проблемы он заберет с собой, а в нашей памяти оставит лишь добрые и счастливые события.

Мне особенно радостно за те сотни семей Сургутского района, которые этот Новый год впервые встретят не в своих ветхих домах, а в новых комфортных квартирах. Мы много работали над тем, чтобы значительно продвинуться в решении ряда проблем района, в том числе ликвидации ветхого и аварийного жилья. Сделать удалось немало, и у нас большие планы на будущее. Верим, что в следующем году у нас будет еще больше поводов для радости.

Мы уже стоим на пороге Нового 2017 года. Каким он будет, во многом зависит от нас самих. И все же по доброй традиции мы возлагаем на него самые большие и светлые надежды. Пусть перемены к лучшему коснутся каждого из вас! Хочу пожелать вам, земляки, счастья, здоровья и благополучия!