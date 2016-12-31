Уважаемые жители Сургута!

Примите самые сердечные поздравления с наступающим Новым годом!

Новый год – замечательный праздник. Это сказка, которая на одну ночь входит в жизнь каждого – и взрослого, и ребенка. И сейчас самое время открыть свои сердца для этой сказки и стать на одну ночь детьми – ведь только они самозабвенно верят в волшебство. Давайте тоже поверим! Поверим в то, что чудеса случаются, а желания – осуществляются!

Пусть наступающий 2017-ый год станет для Вас именно таким - годом, когда происходят чудеса и исполняются желания. Годом, дающим надежды на лучшее, годом, наполненным радостными событиями и новыми эмоциями! Пусть в новом году Вам откроются новые горизонты, покорятся новые вершины, знакомства и встречи будут удачными. Пусть этот год принесет всем нам мир, благополучие и процветание!