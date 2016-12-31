Уважаемые жители Сургута и Сургутского района!

От всего сердца поздравляю вас с Новым годом!

Настало время самого долгожданного и любимого всеми праздника – Нового года. В эту ночь и дети, и взрослые начинают верить в волшебство, в сердце каждого рождается тепло, любовь и благодарность. Мы подводим итоги уходящего года и строим планы на год наступающий.

Каким будет предстоящий го,д зависит от каждого из нас. Давайте вступать в Новый год с новыми идеями, надеждами и желанием улучшать условия нашей жизни.

Существует добрая традиция – в новогоднюю ночь, под бой курантов загадывать желание, которое непременно должно сбыться. Я хотел бы пожелать всем вам удачи, стабильности, радости и благополучия в Новом 2017 году!