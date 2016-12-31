Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Эти праздники мы считаем рубежом для подведения итогов года, точкой отсчета новых дел и начинаний. Новый год – это всегда вера в лучшее, в позитивные изменения в жизни общества, страны, человека.

Пусть не разочарует никого из нас год наступающий. Пусть принесет с собой радость мир и счастье, благополучие и достаток. Пусть наступающий 2017 год станет временем уверенного развития, стабильности и согласия. Здоровья, успехов и процветания в новом 2017 году!