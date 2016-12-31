16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  60,6569   EUR  63,8111  

​«Пусть перед вами открываются новые прекрасные перспективы…»

Поздравление с Новым годом

Уважаемые сургутяне, дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством!
Хочу пожелать вам тёплых и искренних улыбок, мира, покоя и уверенности в завтрашнем дне! Профессионального роста, финансового благополучия, богатырского здоровья вам и вашим близким! Пусть перед вами раскрываются все двери, покоряются любые вершины, открываются новые прекрасные перспективы. Пусть новый год принесёт ещё больше счастья, исполнения желаний, свершений и благополучия во всем! С праздником!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:37, просмотров: 196, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Пусть этот замечательный праздник принесет в ваш дом уют и благополучие…»

​«Пусть этот замечательный праздник принесет в ваш дом уют и благополучие…»
Поздравление с Новым годом
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 14:01
192 0
​«Каким будет 2017 год, во многом зависит от нас самих…»

​«Каким будет 2017 год, во многом зависит от нас самих…»
Поздравление с Новым годом
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 14:00
195 0
​«Это сказка, которая на одну ночь входит в жизнь каждого…»

​«Это сказка, которая на одну ночь входит в жизнь каждого…»
Поздравление с Новым годом
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута Сегодня в 13:40
194 0
​«Давайте вступать в Новый год с новыми идеями, надеждами и желанием улучшать условия нашей жизни…»

​«Давайте вступать в Новый год с новыми идеями, надеждами и желанием улучшать условия нашей жизни…»
Поздравление с Новым годом
Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района Сегодня в 13:39
182 0
​«Пусть все светлое, доброе, долгожданное обязательно придет к вам в 2017 году…»

​«Пусть все светлое, доброе, долгожданное обязательно придет к вам в 2017 году…»
Поздравление с Новым годом
Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Сегодня в 12:38
207 0
​«Новый год – это всегда вера в лучшее…»

​«Новый год – это всегда вера в лучшее…»
Поздравление с Новым годом
Евгений Дьячков, генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Сегодня в 12:38
174 0
​«Пусть перед вами открываются новые прекрасные перспективы…»

​«Пусть перед вами открываются новые прекрасные перспективы…»
Поздравление с Новым годом
Андрей Сурлевич, директор компании «Сибпромстрой» Сегодня в 11:37
195 0
​«Пусть в ваш дом в следующем году будут приходить только радостные вести…»

​«Пусть в ваш дом в следующем году будут приходить только радостные вести…»
Поздравление с Новым годом
Николай Сторожук, учредитель компании «Сибпромстрой» Сегодня в 11:37
182 0
​«Сегодня жизнь ставит перед нами новые задачи…»

​«Сегодня жизнь ставит перед нами новые задачи…»
Поздравление с Новым годом
Коллектив компании «СветоДизайн-Югра» Сегодня в 11:16
178 0
​«Пусть в наступающем году откроются новые перспективы…»

​«Пусть в наступающем году откроются новые перспективы…»
Поздравление с Новым годом
Валерий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» Сегодня в 11:05
229 1
​«Уходящий год мы с вами прожили с достоинством…»

​«Уходящий год мы с вами прожили с достоинством…»
Поздравление с Новым годом
Галина Шестакова, главврач Сургутской окружной клинической больницы Сегодня в 10:34
195 0
​«В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами…»

​«В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами…»
Поздравление с Новым годом
Лариса Белоцерковцева, главврач Сургутского клинического перинатального центра Сегодня в 10:34
206 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Люди года

​СИА-ПРЕСС 2016. Люди года
«Новый Город» составил рейтинг из 16 самых выдающихся сургутян в 2016 году
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:00
358 1
​Открывай ворота

​Открывай ворота
От речного до автомобильного: в Сургуте планируют строительство и ремонт всех вокзалов
Анастасия Семихатских 30 декабря в 10:50
316 0
​Вадим Шувалов: «Нельзя сравнивать кванториумы со станцией юных техников»

​Вадим Шувалов: «Нельзя сравнивать кванториумы со станцией юных техников»
Сургутский градоначальник — о развитии дополнительного технического образования школьников
Вадим Шувалов, глава Сургута 30 декабря в 10:33
343 1
​«Тяжело терять детей…»

​«Тяжело терять детей…»
Соболезнуем семье погибших в Сургутском районе
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района, Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района 30 декабря в 09:36
341 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика