Дорогие друзья! С Новым годом вас! С новым счастьем!

Раз в году произносим мы друг другу эти слова. И, пожалуй, не найдется в мире человека, который не ощутил бы приход этого праздника.

Сегодня наш город светится яркими огнями новостроек, зажигает праздничные новогодние елки, новые жилые микрорайоны, городские памятники, парки и скверы сказочно светятся в ночной панораме города, создавая неповторимый колорит в городской среде. Радостно осознавать, что в этом есть толика участия и нашей компании.

Год уходящий был разным для каждого из нас, он прибавил нам жизненного опыта и сил, был отмечен значительными событиями. Сегодня жизнь ставит перед нами новые задачи, поэтому в наступающем году у нас будет много работы.

Дорогие сургутяне! Искренне желаем вам, чтобы в 2017 году никого из вас не оставила вера в себя, чтобы было стремление делать добро, дарить радость. Пусть наступающий год принесет вам больше света, счастья и, обязательно, добрые перемены!

Любите! Мечтайте! Живите ярко!