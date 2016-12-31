Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Время отсчитывает последние минуты 2016 года. Он был насыщенным и разным. В череде его событий для каждого из нас было что-то очень личное, близкое сердцу и особо важное. Вместе с тем, как всегда в жизни, были трудные минуты и тяжелые дни.

Уходящий год мы с вами прожили с достоинством, потому, что все вместе трудились, поддерживали друг друга.

Благодаря энергии, трудолюбию, интеллекту тысяч докторов, любящих свою профессию здравоохранение нашего региона стало лучшим в стране. Нам удалось сохранить потенциал, позволяющий с уверенностью смотреть в завтрашний день, и определить приоритеты следующего года.

От всего сердца поздравляю всех с наступающим Новым 2017 годом!

Пусть сказочное настроение и вера в добро согревают вас как можно дольше. Пусть в ваших домах живет радость и процветает благополучие, и в любую погоду, даже в самый суровый мороз, не покинут любовь и поддержка близких!