​Кошельки пустеют // ИНФОГРАФИКА

Под конец года россияне заглядывают в свои бумажники и ведут подсчеты. Судя по всему, в этом плане 2016-й оказался не столь успешным: о том, что падение личных доходов в этом году продолжилось, нам рассказало большинство читателей нашего портала, которые приняли участие в опросе на сайте.

Поздравляя с Новым годом, мы пожелаем вам финансового благополучия и роста доходов: предпосылки к тому есть — экономисты осторожно говорят о том, что пик кризиса в стране миновал, впереди медленное, но верное восстановление.