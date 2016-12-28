​Один дома

Я думал, что уже все сказал в уходящем году, – но нет. Вспомнил вот еще что: на Новый год мы иногда бываем одинокими. У меня был такой Новый год как-то раз или два – плохое в памяти не особо задерживается, но почему-то вдруг всплыло. И этого, в общем-то, достаточно, чтобы пожелать всем встречать праздник в большой и шумной компании.

Другое дело, что и в большой компании можно оставаться одиноким, так тоже бывает. Сидеть в углу, вырядившись во все коричневое, дальше сами знаете. Тут не без нюансов. Важно все же прийти в коричневом, а там, глядишь, кто-нибудь упадет рядом под стол – будет о чем поговорить.

Мы все, безусловно, жизнерадостные успешные граждане, нас окружают семья, друзья, семьи друзей, коллеги и просто такие же жизнерадостные и успешные граждане (медленно сжимая кольцо, шутка старая, но не смог удержаться). И Новый год у нас будет соответствующий. У каждого свой или один на всех общий, но обязательно в кругу близких по духу людей.

Пусть этих людей будет два, пусть даже один – это уже очень много!

Каждый человек – целая Вселенная, а подвыпившая Вселенная на Новый год открывает новые горизонты мироздания…

У проклятых американцев есть День благодарения – праздник, когда принято собираться всей семьей, пусть и не вокруг елки, а вокруг индейки – суть не в этом. Суть в том, чтобы собираться. Приезжать, возвращаться из дальних далей, кучковаться, чувствуя некую семейную общность, греясь об нее.

У нас такой праздник автоматически попадает на Новый год. День рождения – тоже неплохо, но индивидуально, а тут все рады в равной степени, у всех заканчивается старое и начинается новое. Магия! Сколько ни живи на свете, магия марокканской мандаринки вперемешку с хвоей, волшебство ватной бороды и коробок под елкой – это с нами навсегда.

Только в тот Новый год, когда я оказался один, никакой магии нифига не было, даже на пол-еловой-шишки. Человеку в принципе противопоказано затяжное одиночество, а одиночество в праздники должно быть запрещено рецептурно, врачом-психиатром. Одиночество на Новый год – еще и законодательно, вплоть до расстрела. Когда человек один, он начинает медленно, но верно погружаться в черные пруды меланхолии, как любила говорить Затинацкая. В праздники метаболизм процесса ускоряется невероятно, все круги можно пройти за пару часов. Достигая дна, гражданин сворачивается там клубком и тихо ненавидит оттуда все окружающее, отравляя атмосферу в радиусе трех километров.

Так что, граждане, в ваших интересах не оставлять людей на Новый год одних! Посмотрите вокруг себя – есть ли потенциальные кандидаты? Может, кто-то живет один и не держит друзей? У кого-то уехали родственники? Друзья свалили на Бали, а у тебя неурожайный год? Кто-то заболел и валяется в больнице? Посмотрите, пожалуйста, всех.

И это…

Из больницы человека можно выкрасть, из холостяцкой квартиры вытащить, из прудов меланхолии – вытянуть.

Не оставляйте людей одних на Новый год, протяните им руку и бутылку, даже если не очень хочется. Человек не может и не должен сидеть в новогоднюю ночь на кухне, обхватив ногой табуретку, раскачиваясь и запивая тоску отчаянием.

С наступающим! Будьте вместе, будьте счастливы.