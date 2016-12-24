​Путин, Навальный — всё равно? // ИНФОГРАФИКА

Отношение к действующему президенту России у населения в целом хорошее, «Левада-центр» в очередной раз демонстрирует рекордные цифры поддержки. Мы поинтересовались у аудитории нашего портала, изменилось ли отношение к лидеру за последнее время?

Оказалось, что здесь все более-менее стабильно: половина голосующих читателей признались в критической оценке действий президента, чуть меньше заявили, что относятся к нему хорошо или улучшили свое отношение.

Комментируя стремление оппозиционного политика Алексея Навального, аудитория siapress.ru в большинстве своем отметила, что ему не стоит идти на президентские выборы (о чем он заявлял недавно).