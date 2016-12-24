​Сургутский район движется в верном направлении

В своем послании губернатор Югры Наталья Комарова обозначила реальные перспективы развития региона, поставила четкие задачи и сроки их реализации.
Сургутский район в этом выступлении был назван как одна из площадок для реализации проектов по развитию промышленного производства и логистики. Мы провели достаточно большую работу, чтобы подготовить эту площадку.
Отдельно Наталья Владимировна акцентировала внимание на состоянии инвестиционного климата. Надо сказать, привлечение инвесторов – это важнейшая часть нашей деятельности.
И для меня как главы муниципалитета важно было услышать в этом послании, что мы действуем в правильном направлении.
Сегодня делается максимум возможного, чтобы территория Сургутского района была интересна бизнесу.
Итоги года. Сургут с точки зрения демографии. Лариса Белоцерковцева, главврач перинатального центра // ONLINE 27 декабря в 17:30