​Сургутский район движется в верном направлении

В своем послании губернатор Югры Наталья Комарова обозначила реальные перспективы развития региона, поставила четкие задачи и сроки их реализации.

Сургутский район в этом выступлении был назван как одна из площадок для реализации проектов по развитию промышленного производства и логистики. Мы провели достаточно большую работу, чтобы подготовить эту площадку.

Отдельно Наталья Владимировна акцентировала внимание на состоянии инвестиционного климата. Надо сказать, привлечение инвесторов – это важнейшая часть нашей деятельности.

И для меня как главы муниципалитета важно было услышать в этом послании, что мы действуем в правильном направлении.

Сегодня делается максимум возможного, чтобы территория Сургутского района была интересна бизнесу.