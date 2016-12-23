В ежегодном обращении Губернатор обозначила, как будут развиваться Сургут и Югра

Традиционно, Губернатор подвела итоги экономического и социального развития Югры в уходящем году и рассказала о целях и задачах на 2017 год.

Безусловно, высказанные в обращении главы региона тезисы заслуживают внимания и дальнейшего обсуждения депутатами, жителями, общественностью. Выскажусь о тех из них, что меня особенно заинтересовали.

Один из главных тезисов развёрнутый в обращении - интенсификация промышленного развития региона, оно среди приоритетов на 2017 и последующие годы. Для поиска инвестиций для промышленных проектов будет создан Региональный Фонд развития промышленности. Приоритетом будут пользоваться обрабатывающие производства. Для предприятий развёртывающих производство импортозамещающей продукции до 2025 года предусмотрены налоговые льготы.

В Сургуте и Сургутском районе будут созданы промышленные площадки – индустриальные парки по направлениям: в Сургутском районе – промышленное производство и логистика , в Сургуте - производство блочной продукции и электрощитового оборудования. Верю, у руководителя компании «Интек» Руслана Гусара, развивающего это направление все получиться, будем ему всесторонне помогать.

Площадкой для реализации «Национальной технологической инициативы» в Югре должен стать проектируемый инновационно-образовательный, технологический комплекс в Сургуте. Губернатор обозначила 4 приоритета: беспилотный воздушный транспорт, энергетика, медицина и нейротехнологии. Действительно, у Сургута накоплен большой опыт по каждому из направлений, плюс для их реализации подготовлена научная база университетов. Отрадно, что именно в нашем городе будет реализовывать «Национальная технологическая инициатива». Мы с моим коллегой депутатом Кандаков Илья активно участвуем в реализации этого проекта!

Ещё одно направление – развитие IT-индустрии. В решении этого вопроса предложено реализовать меры поддержки для наших программистов и сетевых предпринимателей в формате акселерации, как это происходит на федеральном уровне. В Сургуте опыт создания коворкинг-центра «Облака» для предпринимателей IT-индустрии реализуемый Алексеем Сафиоллиным считаю первым шагом в этом направлении.

Среди социальных вопросов требующих решения в 2017 году Наталья Комарова считает решение проблемы переселения из балков. С 1 апреля будут установлены сроки исполнения программы в каждом муниципалитете, а власти будут нести персональную ответственность за неисполнение программы. Сургутским властям, депутатам необходимо приложить колоссальные силы для решения этих вопросов.

Важно, что в следующем году в регионе объявлен Марафон городского благоустройства. Сургуту предстоит провести большую работу по приведению в порядок городской среды, решить глобальную проблему доступности городских объектов для маломобильных групп населения. В первую очередь это касается внутриквартального благоустройства. Скорейшее межевание территорий микрорайонов позволит выстроить приоритеты и приступить к благоустройству. Желаю моим коллегам из Думы города Сургута подхватить импульс посланный Губернатором и активизировать работу по этому вектору с начала года, чтобы успеть до весны понять масштабы работ, составить смету и с началом лета приступить к реализации намеченного.

2017 год Губернатор предложила объявить Годом здоровья. Главный фокус на решении системных медицинских проблем, повышение качества врачебной помощи и, как следствие, рост продолжительности жизни югорчан. Активность медицинского сообщества, заинтересованного участия в улучшении отрасли, по мнению Натальи Комаровой является важным фактором развития отрасли. Одна из важных общественных инициатив, поддержанная Губернатором, формирование народного рейтинга врачей и учреждений здравоохранения возникла в Сургуте. В 2016 году по инициативе депутата городской думы Артёма Кириленко был организован конкурс "Народное признание".

Обращение Губернатора расставило приоритеты в экономическом и социальном развитии на несколько лет вперёд. Важно, что в 2017 году будет сделан акцент на повышение качества жизни югорчан – улучшение здоровья и создание комфортной среды. Отмечу, что подавляющее большинство задач на следующий год уже реализуются на территории Сургута. После проявления к проблемам развития крупнейшего города Югры внимания первого лица региона надеюсь качество и скорость их исполнения только повысятся.