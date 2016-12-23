16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  60,8528   EUR  63,5425  

В ежегодном обращении Губернатор обозначила, как будут развиваться Сургут и Югра

Глава округа Наталья Комарова выступила с ежегодным обращением к жителям региона, депутатам и представителям общественности.

Традиционно, Губернатор подвела итоги экономического и социального развития Югры в уходящем году и рассказала о целях и задачах на 2017 год.

Безусловно, высказанные в обращении главы региона тезисы заслуживают внимания и дальнейшего обсуждения депутатами, жителями, общественностью. Выскажусь о тех из них, что меня особенно заинтересовали.

Один из главных тезисов развёрнутый в обращении - интенсификация промышленного развития региона, оно среди приоритетов на 2017 и последующие годы. Для поиска инвестиций для промышленных проектов будет создан Региональный Фонд развития промышленности. Приоритетом будут пользоваться обрабатывающие производства. Для предприятий развёртывающих производство импортозамещающей продукции до 2025 года предусмотрены налоговые льготы.

В Сургуте и Сургутском районе будут созданы промышленные площадки – индустриальные парки по направлениям: в Сургутском районе – промышленное производство и логистика , в Сургуте - производство блочной продукции и электрощитового оборудования. Верю, у руководителя компании «Интек» Руслана Гусара, развивающего это направление все получиться, будем ему всесторонне помогать.

Площадкой для реализации «Национальной технологической инициативы» в Югре должен стать проектируемый инновационно-образовательный, технологический комплекс в Сургуте. Губернатор обозначила 4 приоритета: беспилотный воздушный транспорт, энергетика, медицина и нейротехнологии. Действительно, у Сургута накоплен большой опыт по каждому из направлений, плюс для их реализации подготовлена научная база университетов. Отрадно, что именно в нашем городе будет реализовывать «Национальная технологическая инициатива». Мы с моим коллегой депутатом Кандаков Илья активно участвуем в реализации этого проекта!

Ещё одно направление – развитие IT-индустрии. В решении этого вопроса предложено реализовать меры поддержки для наших программистов и сетевых предпринимателей в формате акселерации, как это происходит на федеральном уровне. В Сургуте опыт создания коворкинг-центра «Облака» для предпринимателей IT-индустрии реализуемый Алексеем Сафиоллиным считаю первым шагом в этом направлении.

Среди социальных вопросов требующих решения в 2017 году Наталья Комарова считает решение проблемы переселения из балков. С 1 апреля будут установлены сроки исполнения программы в каждом муниципалитете, а власти будут нести персональную ответственность за неисполнение программы. Сургутским властям, депутатам необходимо приложить колоссальные силы для решения этих вопросов.

Важно, что в следующем году в регионе объявлен Марафон городского благоустройства. Сургуту предстоит провести большую работу по приведению в порядок городской среды, решить глобальную проблему доступности городских объектов для маломобильных групп населения. В первую очередь это касается внутриквартального благоустройства. Скорейшее межевание территорий микрорайонов позволит выстроить приоритеты и приступить к благоустройству. Желаю моим коллегам из Думы города Сургута подхватить импульс посланный Губернатором и активизировать работу по этому вектору с начала года, чтобы успеть до весны понять масштабы работ, составить смету и с началом лета приступить к реализации намеченного.

2017 год Губернатор предложила объявить Годом здоровья. Главный фокус на решении системных медицинских проблем, повышение качества врачебной помощи и, как следствие, рост продолжительности жизни югорчан. Активность медицинского сообщества, заинтересованного участия в улучшении отрасли, по мнению Натальи Комаровой является важным фактором развития отрасли. Одна из важных общественных инициатив, поддержанная Губернатором, формирование народного рейтинга врачей и учреждений здравоохранения возникла в Сургуте. В 2016 году по инициативе депутата городской думы Артёма Кириленко был организован конкурс "Народное признание".

Обращение Губернатора расставило приоритеты в экономическом и социальном развитии на несколько лет вперёд. Важно, что в 2017 году будет сделан акцент на повышение качества жизни югорчан – улучшение здоровья и создание комфортной среды. Отмечу, что подавляющее большинство задач на следующий год уже реализуются на территории Сургута. После проявления к проблемам развития крупнейшего города Югры внимания первого лица региона надеюсь качество и скорость их исполнения только повысятся.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

23 декабря в 21:22, просмотров: 451, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
okanda
не нравится
Сегодня в 01:59
Да уж, вот эти Кандаковы, Айсины, Сидоровы, Барсовы, вся эта строительная тусовка теперь рассказывает как нам жить. Рупор власти. Хлыст пропаганды. Обернитесь вокруг, во что вы город превратили? Сплошные низкокачественные муравейники и парковки. Пробки и торговые центры. Кто за вас голосует?

"Мы варимся в странном компоте, Где лгут за глаза и в глаза, Где каждый в отдельности – против, А вместе – решительно за."
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 12:27
"губернатор Наталья Комарова дала ряд соответствующих поручений, но в итоге эти изменения так и не произошли" (цитата из СМИ)..Боюсь, что и сгодом медицины будет как с годом детства в Югре. Лучше бы уж просто 2017 год без воров и жуликов во власти. Вот это было бы здорово! ну а Айсин успевает высказать "одобрям-с", причем, чем быстрей и громче, тем больше надежд, что заметят и продвинут. Карьерист! Из этой ПЖИВ!!!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Путин, Навальный — всё равно? // ИНФОГРАФИКА

​Путин, Навальный — всё равно? // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru определилась со своим отношениям к двум политикам
Юрий Нуреев Сегодня в 10:51
226 1
​Сургутский район движется в верном направлении

​Сургутский район движется в верном направлении
О послании губернатора Югры к жителям автономного округа, депутатам и представителям общественности
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 10:38
254 0
В ежегодном обращении Губернатор обозначила, как будут развиваться Сургут и Югра

В ежегодном обращении Губернатор обозначила, как будут развиваться Сургут и Югра
Глава округа Наталья Комарова выступила с ежегодным обращением к жителям региона, депутатам и представителям общественности.
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры 23 декабря в 21:22
450 2
​«Развитие Югры должно основываться на технологичных, бережливых, инновационных подходах…»

​«Развитие Югры должно основываться на технологичных, бережливых, инновационных подходах…»
Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям автономного округа, депутатам и представителям общественности
Наталья Комарова, губернатор ХМАО-Югры 23 декабря в 15:22
447 0
​Дмитрий Сидорин: «В интернет-сфере у государства – проблемы с образованностью»

​Дмитрий Сидорин: «В интернет-сфере у государства – проблемы с образованностью»
Вчера завершился «учебный год» Фонда поддержки предпринимательства Югры. Финалом стали вип-тренинги основателя компании «SidorinLab», интернет-эксперта, политтехнолога, бизнес-тренера.
Татьяна Раздрокова 22 декабря в 17:06
338 0
​«От вашей бесперебойной работы зависят комфорт, благополучие и безопасность людей…»

​«От вашей бесперебойной работы зависят комфорт, благополучие и безопасность людей…»
Поздравление с Днем энергетика
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 22 декабря в 10:46
519 0
​«В наших северных условиях ваши сердца согревает огонек надежды на лучшее будущее…»

​«В наших северных условиях ваши сердца согревает огонек надежды на лучшее будущее…»
Поздравление с Днем энергетика
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 22 декабря в 10:38
455 0
​Как жить с 29 панфиловцами?

​Как жить с 29 панфиловцами?
Люди соскучились по мифу. Им надо чем-то гордиться. Все равно чем. Как говорится, «соврите мне, лишь бы было красиво».
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 22 декабря в 10:22
749 11
​Пора ставить ёлку! // ИНФОГРАФИКА

​Пора ставить ёлку! // ИНФОГРАФИКА
Большая часть голосующей аудитории siapress.ru украшает свои дома на последней неделе в году
Юрий Нуреев 22 декабря в 10:19
275 0
«Сложно преувеличить значение энергетики в современном мире…»

«Сложно преувеличить значение энергетики в современном мире…»
Поздравление с Днем энергетика
Валерий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 22 декабря в 09:59
394 0
​«Новый Город» объявил конкурс на самую праздничную ёлку

​«Новый Город» объявил конкурс на самую праздничную ёлку
Обладатели самых нарядных деревьев получат подарки
Блог газеты «Новый Город» 22 декабря в 09:44
276 0
​Холод, трасса, автомобиль

​Холод, трасса, автомобиль
Что делать, если вы заглохли где-то за городом?
Александр Ульянов, начальник передвижного медицинского отряда Центра медицины катастроф 21 декабря в 17:48
710 0
​Глава Сургута наградил полицейского, который спас девочку из горящего дома // ФОТОРЕПОРТАЖ

​Глава Сургута наградил полицейского, который спас девочку из горящего дома // ФОТОРЕПОРТАЖ
Андрей Умаров сделал семье Зариповых лучший подарок
Лилия Сулейманова 21 декабря в 17:13
897 2
​«Труд энергетика — это большая ответственность»

​«Труд энергетика — это большая ответственность»
Поздравление с Днем энергетика
Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 21 декабря в 14:52
416 0
Олег Владимиров

​Утекай
Утечь в водку, в «паленку», в «Боярышник». Когда в кармане сто рублей, особо выбирать не приходится. Формула проста: уровень жизни обратно пропорционален уровню смерти. А жить смертью — страшно. Вот и спасаются, как могут.
Олег Владимиров 21 декабря в 13:03
724 1
​Рубль: стойкий деревянный солдатик // АУДИО, ТЕКСТ

​Рубль: стойкий деревянный солдатик // АУДИО, ТЕКСТ
Российский рынок держит максимумы, несмотря ни на что. Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 21 декабря в 10:29
385 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика