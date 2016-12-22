​Карлов и Карпов

19 декабря в Анкаре подло (другого слова не подберешь) убили посла РФ в Турции Андрея Карлова, фанатик из местных спецслужб выстрелил ему в спину. Убийство дипломатов — всегда событие из ряда вон: мировая общественность дружно осудила (за исключением, что характерно, Порошенко), президент Путин присвоил погибшему звание Героя России, а из-за похорон по высшему разряду отложил традиционную пресс-конференцию. Российская следственная группа немедленно вылетела в Турцию, где ей обещали тесное взаимодействие с местными следственными органами. На этом уровне все как должно быть: скорбь, соболезнования, твердое желание наказать виновных.

Неделей ранее, 13 декабря, сорвавшийся в занос «Мерседес» снес с тротуара улицы Бауманской в Москве 28-летнего сотрудника Росгвардии Юрия Карпова. Страшная видеозапись трагедии, как и кадры с убийством Карлова, доступна в сети. Сначала полиция долго не могла установить личность погибшего и, соответственно, оповестить родственников, которые вовсю искали пропавшего парня (хотя его паспорт был при нем, в сумке). Затем, установив и задержав владельца «Мерседеса», отпустила его, удовлетворившись объяснением, что за рулем, мол, был не он. Следствие шло спустя рукава, точнее сказать — вообще никак не шло: не опрошены свидетели, не была приобщена видеозапись и т.д. И только буча, поднявшаяся в соцсетях, заставила правоохранителей пошевелиться: владелец авто и его предполагаемый попутчик объявлены в розыск.

История с Карловым заставляет меня, несмотря ни на что, гордитсья своей страной. История с Карповым заставляет стыдиться своей страны.

Вот так, между гордостью и стыдом, и проходит линия отношения к собственному государству.

То ли Франко, то ли Муссолини изрекли, что друзьям, мол, можно все, а остальным — закон. В современной России «остальным» порой даже закон не полагается. А ведь эти «остальные» — и есть Россия, не так ли?

Историй, подобных убийству Карпова, — пруд пруди. 14 октября в Подмосковье «Порше» без номеров спровоцировал аварию, в которой погиб шестилетний ребенок и еще не родившаяся девочка, а их матери, сидевшей за рулем подрезанного «Опеля», грозит тюремное заключение. Там полиция также не собиралась искать «поршевода», под давлением общественности и журналистов все же соизволила начать поиск, но до сих пор — безрезультатно.

Зато людей без «Порше» и «Мерседесов» и, читай, материально-административного ресурса, уличают и обвиняют направо и налево.

22 ноября в Орле девушка шла по пешеходному переходу через улицу на зеленый свет, улица широкая — пока шла, загорелся красный. В итоге два ДПСника стали хватать ее и заталкивать в машину, «для составления протокола». Хрупкая девушка отмахнулась и задела одного полицейского по лицу, чем причинила ему «физическую боль», и теперь ходит под статьей с максимальным наказанием в виде лишения свободы на пять лет.

Это истории, которые даже искать не пришлось, потому что подобное происходит сплошь и рядом. Поэтому, когда будете в очередной раз говорить о Карлове — не забудьте и о Карпове. Они оба — равноправные граждане одной страны.