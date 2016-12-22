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​Карлов и Карпов

История двух убийств — и отношения к ним со стороны государства

19 декабря в Анкаре подло (другого слова не подберешь) убили посла РФ в Турции Андрея Карлова, фанатик из местных спецслужб выстрелил ему в спину. Убийство дипломатов — всегда событие из ряда вон: мировая общественность дружно осудила (за исключением, что характерно, Порошенко), президент Путин присвоил погибшему звание Героя России, а из-за похорон по высшему разряду отложил традиционную пресс-конференцию. Российская следственная группа немедленно вылетела в Турцию, где ей обещали тесное взаимодействие с местными следственными органами. На этом уровне все как должно быть: скорбь, соболезнования, твердое желание наказать виновных.

Неделей ранее, 13 декабря, сорвавшийся в занос «Мерседес» снес с тротуара улицы Бауманской в Москве 28-летнего сотрудника Росгвардии Юрия Карпова. Страшная видеозапись трагедии, как и кадры с убийством Карлова, доступна в сети. Сначала полиция долго не могла установить личность погибшего и, соответственно, оповестить родственников, которые вовсю искали пропавшего парня (хотя его паспорт был при нем, в сумке). Затем, установив и задержав владельца «Мерседеса», отпустила его, удовлетворившись объяснением, что за рулем, мол, был не он. Следствие шло спустя рукава, точнее сказать — вообще никак не шло: не опрошены свидетели, не была приобщена видеозапись и т.д. И только буча, поднявшаяся в соцсетях, заставила правоохранителей пошевелиться: владелец авто и его предполагаемый попутчик объявлены в розыск.

История с Карловым заставляет меня, несмотря ни на что, гордитсья своей страной. История с Карповым заставляет стыдиться своей страны.

Вот так, между гордостью и стыдом, и проходит линия отношения к собственному государству.

То ли Франко, то ли Муссолини изрекли, что друзьям, мол, можно все, а остальным — закон. В современной России «остальным» порой даже закон не полагается. А ведь эти «остальные» — и есть Россия, не так ли?

Историй, подобных убийству Карпова, — пруд пруди. 14 октября в Подмосковье «Порше» без номеров спровоцировал аварию, в которой погиб шестилетний ребенок и еще не родившаяся девочка, а их матери, сидевшей за рулем подрезанного «Опеля», грозит тюремное заключение. Там полиция также не собиралась искать «поршевода», под давлением общественности и журналистов все же соизволила начать поиск, но до сих пор — безрезультатно.

Зато людей без «Порше» и «Мерседесов» и, читай, материально-административного ресурса, уличают и обвиняют направо и налево.

22 ноября в Орле девушка шла по пешеходному переходу через улицу на зеленый свет, улица широкая — пока шла, загорелся красный. В итоге два ДПСника стали хватать ее и заталкивать в машину, «для составления протокола». Хрупкая девушка отмахнулась и задела одного полицейского по лицу, чем причинила ему «физическую боль», и теперь ходит под статьей с максимальным наказанием в виде лишения свободы на пять лет.

Это истории, которые даже искать не пришлось, потому что подобное происходит сплошь и рядом. Поэтому, когда будете в очередной раз говорить о Карлове — не забудьте и о Карпове. Они оба — равноправные граждане одной страны.


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22 декабря в 20:00, просмотров: 365, комментариев: 8


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Комментарии:
444
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22 декабря в 21:00
Казалось бы, причем тут Порошенко? Или без "хохлов" гордиться-то своей страной не очень получается, уважаемый Олег? А ой, как хочется, все равно чем? Если только отсутствием элементарной охраны посла, находящегося в Турции, с которой только что буквально чуть войны не случилось, и где еженедельно гремят взрывы. Это притом, что всякими гебистами-ФСБшниками посольство просто напичкано. Как же не пнуть Порошенко, если вся российская лживая пропаганда уши прожужжала о том, что он не выразил соболезнования стране, которая оккупировала и аннексировала огромную часть Украины. Как же он посмел не плюнуть на "ихтамнетов", на российских военных-"отпускников", на то, что пророссийские сепаратисты, у которых не переводятся российское оружие и боеприпасы, ежедневно убивают украинских военнослужащих. Не немецких, не французских, не американских, а украинских. Может, сначала нам надо выразить соболезнования украинскому народу, потерявшему в результате российской авантюры тысячи граждан и буквально в эти же дни только убитыми пятерых своих сыновей? А потом уж пинать вместе с циничными пропагандистами Президента Украины.
Ирина Николаева
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22 декабря в 21:55
Мазурин, ты реально думаешь, что самый умный? Прям двуликий Янус! Подписывайся уж своим именем, ибо тебя по "почерку" всё равно видно! Так лихо свои же никчёмные статейки хвалить под ником 444, добавляя себе значительности и увеличивая рейтинги
444 Ирина Николаева
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22 декабря в 22:11
"Ирина Николаевна", дорогой безликий Янус. Я в разговорах с такими хамовато тыкающими анонимами как вы предпочитаю подписываться своим всем известным ником, а не именем и фамилией. Как говорится, много чести. И хвалить то, что пишу, не имею привычки. Защищать свою точку зрения от вашего неприличного троллинга, да, чем вас и раздражаю до невозможности. Но хвалить? Может, пример приведете? Нет? Не сможете?
Ирина Николаева
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22 декабря в 22:12
Согласна с автором статьи. Очень много несправедливости в нашей жизни. Права у всех равные, а ответственность - разная...
Ирина Николаева
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22 декабря в 22:15
Мазурин, иди в школу, научись читать сначала, потом берись за перо
444 Ирина Николаева
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22 декабря в 22:22
Что у вас читать, если вы по существу написанного ничего возразить не в состоянии? Только и остается от осознания собственного бессилия нагло тыкать да жирно троллить. Жалко вас.
Ирина Николаева
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22 декабря в 22:36
Мазурин, у Вас талант - всё обгадить вокруг себя, я уже принципиально не читаю и не комментирую Ваши статейки, потому что потом хочется смыть с себя это д..ьмо, которое Вы разбрызгиваете вокруг себя. Так Вы и здесь отметились.
444 Ирина Николаева
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22 декабря в 23:32
Как-будто вы статью Владимирова читали, а не просто меня троллить пришли, дорогой. И ваше это "согласна с автором" и "много несправедливости" никого обмануть не может. Ведь потом ввернуть "права у всех одинаковые" мог только человек прочитавший максимум пару абзацев материала, первый и последний. Если бы вы осилили остальное, то вам открылось, как автор с фактами в руках очень убедительно доказывает, что права в нашей стране очень разные у чиновников, тем более высочайшего ранга, и рядовых граждан России. А вы "права одинаковые"... Обязанности какие-то...

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