16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  60,8641   EUR  63,5604  

​Пора ставить ёлку! // ИНФОГРАФИКА

Большая часть голосующей аудитории siapress.ru украшает свои дома на последней неделе в году

Газета «Новый Город» объявила конкурс на самую праздничную елку — судя по всему, самое время, ибо большая часть сургутян начнет обзаводиться ими в предстоящие несколько дней (благо, и морозы как раз отступят). Редакция siapress.ru узнала, что большая часть голосующей аудитории нашего портала не любит украшать жилище сильно заранее: так, на прошлой неделе мы интересовались у читателей сайта, установили ли они уже елки. Подавляющее большинство ответило отрицательно.

Ныне — самое время: пора покупать искусственную или живую елку, или же добывать ее самостоятельно. Напомним, что ранее мы уже сообщали, где именно можно обзавеститсь порубочным талоном в Сургуте и Сургутском районе.

Стоимость порубочных талонов войдет в общую смету празднования Нового года: в этом году у большей части читателей siapress.ru расходы на праздник либо останутся неизменными, либо уменьшатся.

Будем надеятся, что на качество веселья все эти данные никак не повлияют. С наступающим Новым годом!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:19, просмотров: 163, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Дмитрий Сидорин: «В интернет-сфере у государства – проблемы с образованностью»

​Дмитрий Сидорин: «В интернет-сфере у государства – проблемы с образованностью»
Вчера завершился «учебный год» Фонда поддержки предпринимательства Югры. Финалом стали вип-тренинги основателя компании «SidorinLab», интернет-эксперта, политтехнолога, бизнес-тренера.
Татьяна Раздрокова Сегодня в 17:06
73 0
​«От вашей бесперебойной работы зависят комфорт, благополучие и безопасность людей…»

​«От вашей бесперебойной работы зависят комфорт, благополучие и безопасность людей…»
Поздравление с Днем энергетика
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 10:46
238 0
​«В наших северных условиях ваши сердца согревает огонек надежды на лучшее будущее…»

​«В наших северных условиях ваши сердца согревает огонек надежды на лучшее будущее…»
Поздравление с Днем энергетика
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» Сегодня в 10:38
188 0
​Как жить с 29 панфиловцами?

​Как жить с 29 панфиловцами?
Люди соскучились по мифу. Им надо чем-то гордиться. Все равно чем. Как говорится, «соврите мне, лишь бы было красиво».
Александр Мазурин, читатель siapress.ru Сегодня в 10:22
357 7
​Пора ставить ёлку! // ИНФОГРАФИКА

​Пора ставить ёлку! // ИНФОГРАФИКА
Большая часть голосующей аудитории siapress.ru украшает свои дома на последней неделе в году
Юрий Нуреев Сегодня в 10:19
162 0
​«Новый Город» объявил конкурс на самую праздничную ёлку

​«Новый Город» объявил конкурс на самую праздничную ёлку
Обладатели самых нарядных деревьев получат подарки
Блог газеты «Новый Город» Сегодня в 09:44
169 0
​Холод, трасса, автомобиль

​Холод, трасса, автомобиль
Что делать, если вы заглохли где-то за городом?
Александр Ульянов, начальник передвижного медицинского отряда Центра медицины катастроф 21 декабря в 17:48
554 0
​Глава Сургута наградил полицейского, который спас девочку из горящего дома // ФОТОРЕПОРТАЖ

​Глава Сургута наградил полицейского, который спас девочку из горящего дома // ФОТОРЕПОРТАЖ
Андрей Умаров сделал семье Зариповых лучший подарок
Лилия Сулейманова 21 декабря в 17:13
687 1
​«Труд энергетика — это большая ответственность»

​«Труд энергетика — это большая ответственность»
Поздравление с Днем энергетика
Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 21 декабря в 14:52
312 0
​Рубль: стойкий деревянный солдатик // АУДИО, ТЕКСТ

​Рубль: стойкий деревянный солдатик // АУДИО, ТЕКСТ
Российский рынок держит максимумы, несмотря ни на что. Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 21 декабря в 10:29
306 0
Владимир Якушев подвел итоги уходящего года

Владимир Якушев подвел итоги уходящего года
15 основных тезисов и цитат губернатора Тюменской области
Пресс-служба губернатора Тюменской области 21 декабря в 09:10
252 0
​Галина Думлер: «Споры водителей и страховщиков обычно возникают из-за недоплаты страхового возмещения»

​Галина Думлер: «Споры водителей и страховщиков обычно возникают из-за недоплаты страхового возмещения»
Доля оформлений ДТП по европротоколу (без участия ГИБДД) в России должна увеличиться уже в следующем году. Почему до сих пор этот способ урегулирования не слишком популярен у автолюбителей?
Юрий Нуреев 20 декабря в 11:41
390 0
​Потрачено — и ладно // ИНФОГРАФИКА

​Потрачено — и ладно // ИНФОГРАФИКА
Большая часть голосующей аудитории siapress.ru не ведет домашнюю бухгалтерию
Юрий Нуреев 20 декабря в 11:15
294 0
​Фамилия — явление историческое

​Фамилия — явление историческое
Одна из особенностей образования фамилий — связь с местами прежнего проживания и службы. Служилое население Сургута пополняли прежде всего выходцы из различных мест Русского Севера и Центральной России.
Татьяна Горбунова, заведующий отделом краеведческой литературы и библиографии ЦРБ имени Г.А. Пирожникова 19 декабря в 12:46
443 0
Блог газеты «Новый Город»

Статья дня. ​Гнилью запахло
Можете ли вы сходу назвать хотя бы три классных строительных проекта в Сургуте, которые были бы реализованы по инициативе городской власти за последние три года?
Блог газеты «Новый Город» 18 декабря в 14:22
2096 18
​Чартерные рейсы возвращаются в Нижневартовск: продажа туров уже началась

​Чартерные рейсы возвращаются в Нижневартовск: продажа туров уже началась
Почему вартовчане не хотят ехать в Великий Устюг и сколько стоит новогодний отдых?
Дмитрий Озерской 17 декабря в 21:04
1254 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика