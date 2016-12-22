​Пора ставить ёлку! // ИНФОГРАФИКА

Газета «Новый Город» объявила конкурс на самую праздничную елку — судя по всему, самое время, ибо большая часть сургутян начнет обзаводиться ими в предстоящие несколько дней (благо, и морозы как раз отступят). Редакция siapress.ru узнала, что большая часть голосующей аудитории нашего портала не любит украшать жилище сильно заранее: так, на прошлой неделе мы интересовались у читателей сайта, установили ли они уже елки. Подавляющее большинство ответило отрицательно.

Ныне — самое время: пора покупать искусственную или живую елку, или же добывать ее самостоятельно. Напомним, что ранее мы уже сообщали, где именно можно обзавеститсь порубочным талоном в Сургуте и Сургутском районе.

Стоимость порубочных талонов войдет в общую смету празднования Нового года: в этом году у большей части читателей siapress.ru расходы на праздник либо останутся неизменными, либо уменьшатся.

Будем надеятся, что на качество веселья все эти данные никак не повлияют. С наступающим Новым годом!