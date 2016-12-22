​«Новый Город» объявил конкурс на самую праздничную ёлку

Пора наряжать елки к празднику, тем более что в этом году есть хорошая возможность получить за это подарок: газета «Новый Город» объявляет конкурс на лучшее украшение елки!

Условия просты: выкладывайте на своих страницах ВКонтакте или Instagram свое непрофессиональное фото (по одному от каждого участника) и добавляйте хэштег #новыйгодсНГ.

Всё. Никаких репостов, подписок и прочего: просто похвастайтесь своей лесной красавицей — и получайте…

— за 1 место — сертификат в горнолыжный комплекс «Каменный мыс» (как потеплеет, он станет более чем актуальным, так видим!) и годовая подписка на НГ;

— за 2 место — сервиз для уютного чаепития и годовая подписка на НГ;

— за 3 место — годовая подписка на НГ.

К слову, годовые подписки участвуют в розыгрыше однокомнатной квартиры — если повезет, на следующий Новый год елку будете ставить в новое жилище.

Выбирать победителя будет редакция «Нового Города» — результаты мы объявим 28 декабря.