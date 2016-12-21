​Холод, трасса, автомобиль

Несмотря на то, что югорчанам настоятельно рекомендуют отложить дальние поездки на авто, не все могут себе это позволить. Однако при таких поистине экстремальных условиях техника может подвести. Что делать, если на трассе заглох автомобиль? На этот вопрос отвечают специалисты окружного Центра медицины катастроф.

Что делать, если на трассе заглох автомобиль?

- если в вашей машине возникли проблемы, нужно покинуть автомагистраль на ближайшем съезде или пытаться доехать до места отдыха (парковки);

- если вы не можете покинуть автомагистраль, вы должны: прижаться к (правой) обочине и остановиться;

- руль вывернуть вправо (чтобы при ударе в заднюю часть — ТС не вылетело на середину проезжей части), если пришлось остановиться в левой полосе, то колеса вывернуть влево;

- выйти из транспортного средства через правую дверь и проследить чтобы ваши пассажиры вышли так же — через правые двери!

- выставите знак аварийной остановки, но не выходя на проезжую часть;

- включите аварийную сигнализацию, оставьте включенными габариты (ходовые огни).

Дети должны находиться под контролем.

Позвоните в службу спасения (МЧС) — 01 (с сотового 101), 112 и сообщите где вы, расскажите о возникшей проблеме, если существует угроза безопасности движения на этой магистрали, также расскажите об этом.

Если буран застал вас в дороге в автомобиле...

Закройте окна и двери машины, укройте двигатель со стороны радиатора, по возможности расположите автомобиль двигателем в наветренную сторону. Через определенное время вокруг автомобиля разгребайте снег, чтобы не оказаться погребенным под ним. Не допускайте проникновения в кабину выхлопных газов, следите, чтобы выхлопная труба не забивалась снегом.

Как понять, где вы находитесь: посмотрите на километровые знаки, сооружения на магистрали или архитектурные ориентиры, указатели, попытайтесь сообразить, сколько времени вы проехали от последней развязки и какая была скорость — получите примерное расстояние. Сообщите направление, в котором вы двигались.

Если вы увидели нештатную ситуацию на дороге — позвоните в экстренные службы. Ведь люди, попавшие в стрессовую ситуацию, не помнят, что им надо сделать. Еще одна причина, чтобы позвонить — это предупредить трагедию до ее возникновения. Ваш звонок может спасти чьи-то жизни!

Для информации: чем надо запастись перед дальней дорогой и что делать, если ситуация вышла из-под контроля.

1. Трос (10 м, попрочнее).

2. Пара стальных карабинов

3. Лопата (любая - саперная, специальная дорожная или обычная)

4. Спиртовка, примус или 4-5 длинных свечей

5. Шерстяное одеяло или плед (по одному на каждого пассажира)

6. Полиэтилен длинной 3-5 м (шириной не менее 1,5 м).

7. Фонарь (лучше всего специальный, автомобильный)

8. В автомобильную аптечку дополнительно положить все необходимые для каждого пассажира лекарства и неплохо иметь анальгетики, валидол, аспирин.

9. Если предстоит провести в дороге более 3-4 часов, необходимо иметь при себе и запасную канистру топлива.

Главное и общее правило все же – следить за прогнозом погоды. И без особой надобности не выезжать, если обещают, скажем, снегопад. Предположим, едете вы на дачу, недалеко, километров 100. Но по хорошей федеральной трассе вы ведь не весь путь едете, а 10-15 км приходится ехать по местной дороге. Вот это уже сложная дорога - на ней-то всякое может приключиться. Например, дорогу так замело, что двинуться дальше вы не можете. Машин вокруг нет. Домов тоже не видно. Вечер. Что делать? Ни в коем случае не пытаться пешком отыскать жилье самостоятельно. Во-первых, в метель нетрудно заблудиться. Кроме того, в мороз и снежную метель путь даже в 1 км – смертельная опасность и практически непреодолимое расстояние. Вместо этого надо попытаться укрыться от ветра и снега, переждать в машине до утра (или до первого проезжающего мимо крупного автомобиля).

Попытайтесь не паниковать – ваша суета приведет лишь к переохлаждению вашего организма.

А уж если оставите в панике дверь машины полуоткрытой, вообще беда: снега наметет в салон, и вам уже будет сложно его обогреть…

Согреваться алкоголем не надо: вместо согрева это в итоге тоже приведет к вашему переохлаждению. Первым делом осмотритесь. На капот (или даже на крышу) автомобиля поставьте знак аварийной остановки. Не выключайте подфарники. Машину не надо ставить в тоннелях или под мостами, хотя, казалось бы, спасаться от снега там сподручнее. Идеальное место – если поблизости лес. Обязательно проверьте, чтобы выхлопная труба не была засыпана снегом, и выхлопные газы не скапливались под днищем автомобиля. Если снег все прибывает, периодически выходите из машины и постоянно очищайте выхлопную трубу и подветренную сторону автомобиля (для этого очень пригодится лопата). Угарный газ почувствовать нельзя, он без запаха. Но избежать его концентрации в салоне вполне в ваших силах. Кроме того, обязательно направьте обдув на малой скорости в ноги (это позволит поддерживать приемлемую температуру двигателя) и оставьте щель на одном из окон.

Как согреться?

Определите, откуда идет ветер, с какой стороны на машину наносит больше снега. Ту сторону и прикройте полиэтиленом, присыпав лопатой снег до середины дверцы. Так будет и теплей внутри машины, и больше шансов, что ее не засыплет окончательно. Если с вами дети, уложите их спать – закутав в шерстяные одеяла. Не снимайте головной убор – даже если кажется, что в машине не холодно. К слову, если придется залезать под машину, свое одеяло можно использовать и как подстилку – и тепло, и меньше шансов испачкаться. Пригодятся и свечи – их можно расставить по углам салона, одну закрепить в центре. Это прибавит 5 градусов в ваше временное пристанище. Кроме того, живой огонь успокаивающе действует на психику. Не забудьте оставить щелочку в окне, чтобы не угореть. 4-5 свечей хватает на 8 часов тепла. Гарантированно в салоне будет около 15 градусов. Это прохладно, но не смертельно. Когда закончатся свечи, можно использовать спиртовку, газовую горелку или примус. Машину постарайтесь не глушить – неизвестно, сможете ли вы ее потом завести. Двигатель проработает часа 4 и более, если у вас 2/3 бака в 40 литров. Вот для таких случаев важно иметь еще и канистру. Главное - дотянуть до утра. Правильное решение обязательно придет при свете дня.

Помощь на дороге

Если под рукой мобильный телефон, и он ловит в том месте, где вы застряли – звоните 112. У операторов мобильной связи есть оборудование, которое помогает определить, где вы находитесь. Поэтому важно запоминать приметы, когда едете: названия населенных пунктов, овраги, мосты, повороты, указатели километров. К вам обязательно на помощь отправятся спасатели.