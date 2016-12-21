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​Глава Сургута наградил полицейского, который спас девочку из горящего дома // ФОТОРЕПОРТАЖ

Андрей Умаров сделал семье Зариповых лучший подарок

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Сегодня в торжественной обстановке глава города Вадим Шувалов встретился с полицейским Росгвардии, который спас ребенка, вытащив ее из огня.

Напомним, 8 декабря в частном секторе на Комсомольском проспекте загорелся жилой балок. После поступившего звонка Центр оперативного управления Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны городского управления МВД отправил на помощь ближайший к месту экипаж. Прибыв туда, полицейские узнали, что в горящем доме остался ребенок, об этом им сообщил вышедший к ним босой мужчина в обгоревшей одежде – родственник девочки.

Сержант полиции Ильфар Гизатуллин и прапорщик Андрей Умаров вошли в горящий дом, но с первого раза обнаружить ребенка им не удалось. Тогда Гизатуллин отправился искать ребенка с другой стороны здания, а Умаров вернулся тем же путем. В одном из помещений он наткнулся на собаку, которую силой выволок из горящего дома и снова отправился на поиски. Светя себе фонариком, Андрей Умаров все-таки нашел ребенка — это была шестилетняя девочка, она была без сознания.

Ребенок сильно пострадал, надышавшись угарным газом. Как рассказали специалисты здравоохранения, она несколько дней находилась в критическом состоянии, однако сейчас ее жизни ничего не угрожает, она готовится к выписке.

Сегодня в своем кабинете глава города вручил Андрею Умарову благодарственное письмо и презент, поблагодарив его за мужество и образцовое исполнение своих обязанностей, а затем в сопровождении СМИ посетил Сургутскую городскую клиническую больницу, где находится ребенок.

Вадим Шувалов наградил Андрея Умарова почетной грамотой за безупречное исполнение служебного долга, смелость и ответственность

Затем глава города вместе с Андреем Умаровым и прессой поехал в Сургутскую городскую клиническую больницу, откуда в ближайшее время будет выписана спасенная девочка. Умаров подарил ребенку символичную мягкую игрушку — собаку, ведь именно пес, можно сказать, указал полицейскому место, где находилась малышка. А глава города, помимо вручения подарков, пригласил ребенка на городской новогодник. На фото Алиса Зарипова и ее мама Ирина

Главный врач Сургутской городской клинической больницы Михаил Курносиков поблагодарил всех медицинских сотрудников, которые участвовали в спасении жизни девочки

Алиса Зарипова прочитала для своего спасителя стихотворение, в котором отметила что Андрей Умаров для нее «герой», «настоящий мужчина» и «ангел»

Сейчас семье Зариповых выделили временное жилье от администрации города, в следующем году они получат взамен сгоревшей новую квартиру, однако однозначно можно сказать, что главный новогодний подарок для них преподнес именно Андрей, спасший жизнь их ребенка


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21 декабря в 17:13, просмотров: 688, комментариев: 1


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21 декабря в 17:17
Молодец!

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