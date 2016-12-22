​Как жить с 29 панфиловцами?

С детства любил Музей Советской Армии, ставший после краха СССР Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации. Любил, конечно же, за экспозицию военной техники на открытой площадке. Бронепоезд, танки, ракеты, артиллерия от Гражданской войны (это же был музей Советской Армии) до современности. И по залам тоже хаживал не раз. Запомнились стенды, посвященные лету 1941 года, где в красках расписывалась официальная версия причин поражения, говорилось о многократном преимуществе немецких войск в танках и самолетах, рассказывалось о внезапности нападения, о наших горящих, как спички, устаревших танках-консервных банках, но как-то все обходилось без упоминания о катастрофических потерях Красной Армии и миллионах пленных.

Каково же было мое удивление, когда во время Перестройки выяснилось, что дело обстояло с точностью до наоборот. Что танков и самолетов у СССР было в разы больше, в том числе и многие сотни таких, каких у немцев и в проекте не существовало. Неуязвимых для маломощной противотанковой артиллерии противника Т-34 и просто для Вермахта несусветных мастодонтов КВ-1 и КВ-2. Да и остальные танки были вооружены в основном 45-мм орудиями, которые поражали практически любые гитлеровские танки. Не говоря уже о тысячах бронеавтомобилей с теми же пушками. Стали известны потери первых дней войны, многократное численное превосходство советской авиации и ее разгром.

Пелена с глаз спала. Официальная пропаганда полностью дискредитировала самое себя. Но интерес к военной технике никуда не дался, и я продолжал регулярно посещать музей.

Только безоговорочно все принимать на веру было уже просто немыслимо.

Так во время очередного посещения и привлек мое внимание стенд, посвященный Сталинградской битве, а на нем фотография с теряющейся за горизонтом бесконечной колонной телег. Под фотографией черным по белому было написано следующее: «Немецкий военный журнал «Вермахт» (1942 год). На обложке движущаяся на Сталинград колонна немецкой мотопехоты».

Я, честно говоря, мотопехоту представлял себе совсем иначе, но после всего открывшегося вранья не очень близко принял к сердцу этот милый выверт. Подумал, просто у работников недавно переименованного Музея Российской Армии еще руки не дошли до откровенного ляпа. Каково же было мое удивление, когда уже в 2010-м я при очередном культпоходе обнаружил на том же самом месте ту же фотографию с той же советской подписью о «мотопехоте». Хотя что-то про Pferden Wagen никуда с обложки журнала не делось, а беглый перевод моего владеющего немецким сына от мотопехоты не оставил и следа. Мало того. В юбилейном 2015 году на 9 Мая я специально заглянул в этот зал и еще раз убедился, что все осталось по прежнему — мотопехота продолжает себе гарцевать на телегах. Тут уж, вооружившись достижениями современной компьютерной техники, я был вынужден тщательно перевести немецкий первоисточник, получив закономерный результат: «Колонна на конной тяге на марше на Сталинград. В вечернем солнце бесконечная колонна телег, запряженных тремя лошадьми, проходит через советскую деревню».

А вспомнить эту интересную историю заставила меня недавняя трагедия, произошедшая с легендой о 28 панфиловцах. С не первой уже публикацией результатов расследования советской прокуратуры, истеричными заявлениями министра Мединского «кто не верит, тот мразь», а, главное, одноименным фильмом, создатели которого на полном серьезе говорят: «В этом бою 28 панфиловцев, укрепившихся возле разъезда Дубосеково, встали на пути немецкого танкового батальона… И остановили его».Называют свое переложение заметок Кривицкого «честным фильмом о героях прошлого», а миф на полном серьезе «легендарным подвигом 28 панфиловцев».

Если бы это была личная трагедия перечисленных товарищей... В едином порыве восстановления «исторической правды» поднялись сотни тысяч, деньгами экранизацию мифа поддержали десятки тысяч человек. Люди честно и откровенно дали «ответ клеветникам», которые посмели говорить всего лишь правду. Квинтессенцией этого затмения стал такой вопль на страницах Комсомольской правды: «В ответ на вопрос ... соответствует ли легенда о 28 героях-панфиловцах исторической правде, чеканю: соответствует, коль скоро ей посвящен такой замечательный фильм, средства на который пожертвовали десятки тысяч наших сограждан, где в финале демонстрируются замечательные памятники подвигу; и солдаты в армейском строю поют «Их было только 28, а позади была Москва».

Тут уж какие споры, если солдаты поют. Историки могут отдохнуть.

И попытки пропагандистов притянуть сюда за уши «300 спартанцев» и «Спасти рядового Райана» защитникам «28 панфиловцев» выглядят уж очень фальшиво. Ведь у авторов этих голливудских блокбастеров язык не повернулся выдавить из себя нечто про «честные фильмы о героях прошлого», и восстановление исторической правды.

Трагедия в том, что людям надоела та самая правда. Все эти миллионы пленных, десятки миллионов смертей, предатели, НКВДисты-СМЕРШевцы, расстрелы, штурмы к праздникам, голод, холод, репрессии, сталинские нацистские депортации целых народов, все то, через что нашему народу пришлось пройти, чтобы одержать Победу. Этот величайший подвиг из подвигов наших предков уже не подходит.

Люди соскучились по мифу. Им надо чем-то гордиться. Все равно чем. Как говорится, «соврите мне, лишь бы было красиво».

И потому ненависть к тем, кто сохранил разум, вполне объяснима. Как же по-другому относиться к говорящим о реальных фактах, если ты и сам прекрасно знаешь, что это правда, но добровольно отказываешься от нее ради пропагандистской лжи, которой еще и гордишься? Тут любой, напомнивший о предателе, которому не нашлось место в «верном исторической правде» кино, и который даже в официальной сталинской версии мифа имел место быть, автоматически превращается во врага. А с врагом какой разговор?

Хотя лично меня все-таки удивило циничное вручение министром культуры коллективу создателей фильма государственной премии за ту самую «верность исторической правде». Такого откровения я, повидавший за последние несколько лет, казалось бы, уже все, просто не ожидал. Только место вручения награды, скандально известная пропагандистская выставка «Война и мифы», не вызвало удивления. Ведь прославилась она тем, что ее организаторы, государственное Военно-историческое общество и авторы фильма «28 панфиловцев» предлагали посетителям вытирать ноги о «фальсификаторов». Причем подобным образом пострадал вовсе не только Леонид Гозман, выступающий регулярно в телевизионных шоу в качестве мальчика для битья. Его-то фамилию после публичного обращения убрали. А Верховную Раду и Виктора Суворова (Резуна) рядом с Гитлером и Геббельсом хладнокровно оставили.

Каюсь, сходил я на эту выставку, созданную по мотивам книги все того же Мединского, захотел лично убедиться в верности сообщений новостных сайтов. Они-то не обманули. Но кроме наклеек на полу с именами я снова обнаружил хорошо мне знакомые рассказы о подавляющем превосходстве немецкой техники 22 июня 1941 года, о внезапности, вероломстве, даже про Австрию, которая единственная из всей зоны советской оккупации не стала коммунистической, и прочем советском еще добре. Особенно запомнилась презентация, посвященная авиации. В ней, ни слова не говоря о советских потерях более тысячи самолетов, авторы решили потешить зрителя заявлением, что немцы никогда столько не теряли, как в первый день войны. Там же на полном серьезе утверждалось, что таран — это тактический боевой прием, а не акт отчаяния, но сразу же в кадре, посвященном Талалихину, приводились его слова: «Обожгло мне руку. Я принял решение: жертвовать собой, но не упустить врага».И следующим слайдом после бравурного «далеко не всегда при таране летчик погибал, а машина получала сильные повреждения» идет информация о том, что из 1000 «около четырехсот летчиков совершили «огненные тараны», атакуя наземные цели».

Это, по мнению организаторов выставки, называется тактическим приемом, в котором нет ни капли проявления отчаяния... Как говорится, без слов.

Эффект от пропагандистской кампании и самой экспозиции убийственный. При мне папа взахлеб рассказывал своим детишкам о главном подвиге совесткого аса Ивана Кожедуба — сбитых в пылу боя над Берлином двух американских самолетах, охранявших строй бомбардировщиков, летчики которых приняли его за «Фокке-Вульф» с красным носом. В интерпретации папаши они не пытались с расстояния примерно километр отогнать вражеский самолет, а уже предварительно хладнокровно и совершенно сознательно расстреляли несколько советских машин, за что и поплатились. Дети внимательно внимали...

Круг замкнулся. Жить с развращенными госпропагандой миллионами убежденных 29 без одного панфиловцев, украшенных чужими орденскими ленточками, придется не один год, аккурат до следующей Перестройки, которая снова откроет их детям глаза. Только как с ними жить, откуда взять выдержку и терпение, чтобы, как ни в чем не бывало, снова пройти уже однажды преподанный историей урок, ума не приложу.

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