​«От вашей бесперебойной работы зависят комфорт, благополучие и безопасность людей…»

Уважаемые труженики и ветераны энергетики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Это значимая дата для каждого, кто создает стабильное, надежное и безопасное энергоснабжение региона, приносит тепло и свет в каждый дом.

Свой праздничный день многие из вас проведут на своих рабочих местах. Ведь от вашей бесперебойной работы зависят не только комфорт и благополучие, но и безопасность людей. Искренняя вам благодарность от жителей Сургутского района за ваш труд и беззаветную преданность делу. Мы уверены, что несмотря ни на какие трудности у отрасли большое будущее, потому что на каждом ее предприятии работают настоящие профессионалы.

Хочу пожелать вам безаварийной работы, оптимизма и уверенности в том, что тепло и свет, подаренные северянам, обязательно вернутся к вам!