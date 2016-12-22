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​«В наших северных условиях ваши сердца согревает огонек надежды на лучшее будущее…»

Поздравление с Днем энергетика

Сердечно поздравляю всех сургутских энергетиков с профессиональным праздником!

Благодаря вашей стабильной работе успешно осуществляется промышленное освоение природных ресурсов, активно развивается инфраструктура всего нашего северного края.

Вы несете непрерывную трудовую вахту. Примите слова искренней благодарности за каждодневный труд и преданность делу, за свет, который вы зажигаете в каждом доме и за теплоту ваших сердец.

Хочется, чтобы в наших северных условиях ваши сердца согревал огонек надежды на лучшее будущее.

Здоровья вам, счастья, праздничного настроения!


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Сегодня в 10:38, просмотров: 189, комментариев: 0


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