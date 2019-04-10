О строительстве в Сургуте так называемых быстровозводимых спортивных сооружений было объявлено еще в начале десятилетия — при Дмитрии Попове. Однако достаточно скоро выяснилось, что это — обыкновенные объекты капитального строительства. Тогда издатель «НГ» Тарас Самборский написал статью о том, почему сургутские «быстровозводимые» сооружения на самом деле таковыми не являются.

С тех про прошло шесть лет, и вот уже депутат думы Сургута Василий Птицын указал на то, что нынешний формат «быстровозводимых» спорткомплексов хромает в плане оперативности исполнения. Чтобы показать, как на самом деле можно строить подобные объекты, мы еще раз публикуем статью Тараса Самборского «Быстровозводимое надувательство».

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Программа строительства так называемых быстровозводимых спортивных сооружений возле сургутских школ фактически сорвана. Немудрено. С самого начала было ясно, что она преследует цель не обеспечить учебные заведения качественными спортивными площадками, а наполнить карманы «выигравшей» тендер строительной компании и, может быть, некоторых штатских. Поскольку заработать хотелось сильнее, чем сделать по-настоящему хорошее дело, то, как говорил Черномырдин, получилось, как всегда. То есть дорого, долго и хреново.

Вообще-то идея родилась как неплохая. Впервые ее озвучил, кажется, сам глава города Дмитрий Попов. Который задался вполне разумным вопросом: почему бы спортивные зоны возле школ не использовать круглогодично и не предусмотреть легкие конструкции, которые бы зимой спасали их от непогоды?

Мысль ему подбросили одни отличные подвижники детского спорта в Сургуте, которые неимоверными усилиями много лет прививают сотням мальчишек и девчонок тягу к спорту и здоровому образу жизни.

Более того, эта идея давно реализована в цивилизованном мире и уже многих регионах России.

Итак, в чем суть?

Возле каждой школы есть территория, на которой расположена спортивная площадка, футбольное поле или корт (что, в силу их ужасного состояния в Сургуте, как правило, одно и то же). Территория эта покрыта (почти везде) кривым-потрескавшимся асфальтом,

из спортивного инвентаря там – железные футбольные ворота-убийцы, привинченные после очередной чиновничьей кампанейщины арматурными анкерами к тому же асфальту. В общем, убожество.

Более-менее комфортно там можно заниматься в теплое время года. А теплое время года у сургутских школьников – сентябрь и май.

Для того, чтобы увеличить время полезной загрузки школьных спортплощадок, их накрывают так называемыми быстровозводимыми конструкциями. И за небольшие (в сравнении с капитальными сооружениями) деньги решается задача по развитию городской спортивной инфраструктуры,

так как в таких крытых спортзалах могут заниматься не только ученики школы, но и дети из местных домов и районов.

Вот эта здравая и очевидная идея завладела умами городских чиновников, как только к власти пришел Дмитрий Попов. Этими же чиновниками (прежде всего из муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», бывшее УКЗГ) идея в ходе ее практической реализации (которую, кто бы сомневался, воплотила небезызвестная фирма «СОК») извращена самым сумасшедшим образом. Чтобы понять это, разберемся в технологиях и терминах.

Быстровозводимые сооружения – это легко монтируемые и демонтируемые павильоны из специального материала для скорейшего накрытия территории под организацию торговли, выставки, спортивной площадки, бассейна и т.д.

Они бывают разных технологических видов, но к нашему случаю подходят пневмокаркасные (надувные) и воздухоопорные быстровозводимые сооружения.

Вариант пневмокаркасного (надувного) сооружения с двойными воротами

И в тех, и в других принцип монтажа и эксплуатации очень прост: территория накрывается специальным материалом, и нагнетаемый под оболочку воздух (в воздухоопорных сооружениях, похожих на один большой пузырь) или закачиваемый воздух в последовательно сшитые друг с другом баллоны (в пневмокаркасных, надувных сооружениях) держит всю конструкцию. Которой, что очень важно,

не нужно ни фундамента, ни несущих стен, ни опор, ни балок, ни перекрытий. Соответственно, ни генплана, ни выкопировок, ни геодезии, ни проектных работ, ни инженерных систем, ни ввода в эксплуатацию, ни межевания, ни регистрационных и кадастровых палат, ни БТИ…

Различия между пневмокаркасными (надувными) и воздухоопорными сооружениями чисто технические. Например, внутри воздухоопорных создается избыточное давление (хотя и почти не заметное для человека, как если бы он находился на высоте шестого этажа), они целесообразны при больших площадях (аквапарки, мультиспортивные зоны), поэтому их эксплуатация дороже пневмокаркасных.

Воздухоопорное быстровозводимое сооружение по технологии DUOL: оптимальный способ в короткие сроки соорудить школьную или дворовую спортивную зону

Еще пример воздухоопорного сооружения от харьковского производителя.

Это спортивная площадка в одной из школ Праги. Летом она открыта, на зиму накрывается надувным сооружением. Именно после этого объекта я заинтересовался технологией быстровозводимых пневмокаркасных сооружений.

Остановимся на пневмокаркасных сооружениях (по мнению опрошенных мною специалистов компаний-производителей, а это фирмы из Москвы, Харькова и Словении, для сургутских спортплощадок целесообразнее использовать именно пневмокаркасные сооружения). Как они выглядят, как работают?

По периметру участка ставится шина, которая соединяется баллонами в виде арок. Эти баллоны тоже соединены друг с другом. Несколько похоже на надувные горки из детских аттракционов, за тем исключением, что используемый материал соответствует строжайшим стандартам противопожарной безопасности (ткань стандарта FR – Fire Resistor) и он, в отличие от резины или прорезиненной тентовой ткани, не токсичен. Компрессором мощностью 2,5 кВт автоматически подкачивается воздух во всю систему. Автоматически же происходит нагнетание теплого воздуха внутрь и вентиляция. Обогревается помещение любым доступным теплоносителем, но, как правило, это тепловентиляторы или пушки. Входную группу образует дверь-вертушка с аварийными дверьми. Сооружение обеспечивается аварийной системой давления, освещением, прочим допоборудованием.

Пневмокаркасное сооружение. Идеальное решение по цене для сургутских школ. Может быть любых размеров, цветов и форм.

Такие быстровозводимые сооружения прекрасно эксплуатируются в любой климатической зоне (в частности, при освоении Арктики и Антарктики). Они активно используются в олимпийских объектах, что доказывает их качество и экономичность. В разобранном и подготовленном к хранению состоянии они занимают 1 процент объема смонтированного сооружения. Монтаж осуществляется бригадой квалифицированных рабочих в течение недели, в течение двух месяцев с момента подтверждения заказа.

Цена вопроса – от 5.000 рублей за квадратный метр накрытой площади (у разных поставщиков цены несколько меняются, у харьковчан самые низкие, у словенцев самые высокие, но все они в районе 100 евро/квадрат; я взял ближе к максимальной). Для сравнения: в только что построенном океанариуме в Ростове-на-Дону пневмокаркасное сооружение обошлось заказчику в 6.000 рублей за квадратный метр…

Таким образом, средняя спортплощадка размером 35х45 метров обойдется в 7,8 млн рублей (сооружение, двери, компрессоры, вентиляция, освещение).

Добавим, к примеру, покрытие, инвентарь, сиденья внутри – еще столько же (хотя, напомню, идея заключалась лишь в том, чтобы просто увеличить время эксплуатации кортов). Итого – 15-16 миллионов рублей за один объект, который летом можно (и нужно) делать открытой спортивной зоной.

Что же творят работники МУК «УКС», фирмы «СОК» и депутаты городской думы, которые сидят в конкурсной комиссии и одобряют выделение бюджетных денег на строительство бессовестно дорогих спортивных сооружений?

А творят они вот это:

Так называемое быстровозводимое сооружение по версии сургутских чиновников, депутатов и фирмы «СОК». Год нервотрепки, бардак на школьной и прилегающей территории, чудовище из профлиста и… 60 миллионов рублей за штуку из городского кармана!

Это, по версии наших властей, быстровозводимое сооружение.

Которому сделали фундамент, которое надо утеплять, в котором надо вставлять окна, в котором делается капитальная система отопления с подведением муниципальной теплоцентрали, на которое рисовался проект, делались все предусмотренные регламентом изыскательские работы, которое долго и мучительно будут сдавать в эксплуатацию, которому каждое лето надо делать опрессовку, через два-три года ремонтировать кровлю… Которое просто ужасно с архитектурной точки зрения. Которое является самым настоящим капитальным зданием, а никаким не быстровозводимым сооружением.

Которое обошлось бюджету города Сургута минимум в четыре раза дороже, чем настоящее быстровозводимое сооружение.

А с учетом эксплуатационных расходов, как написано выше, - в десять раз дороже.

По имеющейся информации, депутаты городской думы и работники УКСа намерены увеличить стоимость одного подобного объекта с 60 млн рублей до… 90 млн. Мы проверим, на каком законном основании, ведь конкурс на сооружение давно прошел.

Сроки выполнения работ по строительству школьных сооружений вызвали недовольство и у главы города, и в департаменте образования, и у части депутатов, не разучившихся еще думать. Возможно ли такое, что авантюра с сургутскими спортплощадками, вместо того, чтобы быть пресеченной, получит продолжение?!

Конечно, заказчик этих объектов, то есть сургутские власти, может возразить и сказать, что именно капитальные строения и предполагались, что вся проблема в формулировке, мол, мы совсем по-другому, чем в нормальном мире, представляем себе «быстровозводимое» сооружение. Могут даже утверждать, что в этом (строительстве крытых спортивных площадок) и есть истинный замысел: дети должны круглогодично заниматься в комфортных условиях, зачем им то под дождем, то под солнцепеком мучиться? И еще много чего могут нам, налогоплательщикам, наговорить про бесценную технологию, которую выбранный ими подрядчик с грехом пополам вкапывает в сургутские школьные дворы.

Только давайте, все-таки, вспомним, с чего все начиналось? С прекрасной идеи дешево (!) и быстро (!) обеспечить сургутскую молодежь спортивными площадками. Не получилось ни быстро, ни дешево. Получилось почти за половину стоимости типовой школы. Это за один спортзал-то?!

Поэтому все выглядит так, что вместо быстровозводимых надувных спортивных сооружений мы получили сплошное надувательство.